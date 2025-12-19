Суд поручил принудительно доставить на заседание отставного полковника ФСБ Фролова

Tекст: Алексей Дегтярёв

Защита Фролова просила ограничиться уведомлением на последний известный адрес в ОАЭ и заявляла, что подзащитный не может вернуться из-за болезни, которая запрещает перелеты, а связь с ним у адвокатов потеряна, передает РИА «Новости».

Изначально Фролова обвиняли в получении взятки в 87 млн рублей, затем статья была переквалифицирована на мошенничество. Суд в июне 2024 года назначил ему шесть лет колонии, но освободил из-за истечения срока давности. Прокуратура требовала ужесточить наказание до 14 лет строгого режима.

Впоследствии Второй Западный окружной военный суд в октябре 2024 года отменил приговор и постановил прекратить уголовное дело за истечением срока давности, однако кассационный суд аннулировал эти решения и направил дело на новый пересмотр. Сейчас старт разбирательства невозможен из-за неявки подсудимого.

Следствие полагает, что Фролов получал ежемесячно от руководства «Кредитимпэкс банка» по 100-150 тыс. долларов и евро за покровительство. Также Фролова обвиняли в вымогательстве доли строительной компании на сумму не менее 490 млн рублей совместно с Кириллом Черкалиным и Андреем Васильевым.

Экс-акционер банка Георгий Шкурко ранее получил четыре года и восемь месяцев лишения свободы за попытку дать взятку, но также был освобожден от наказания. Черкалин получил семь лет лишения свободы и лишился звания подполковника, его дело выделяли в отдельное производство. Васильев также был фигурантом, но уголовное преследование по нему прекратили по сроку давности.

Ранее суд в Ростове-на-Дону назначил Фролову девять с половиной лет лишения свободы и штраф 5 млн рублей за получение взяток.