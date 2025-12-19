Путин назвал Си Цзиньпина надежным союзником России

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует канал «Россия 24», подчеркнул, что именно доверие между лидерами двух стран стало основой для укрепления российско-китайских отношений, которые, по его словам, развиваются последовательно и затрагивают все сферы сотрудничества.

Путин отметил, что обе страны активно сотрудничают в высокотехнологичном производстве, науке, образовании, гуманитарной сфере и даже в совместных исследованиях космоса.

В военно-оборонительной сфере страны регулярно проводят совместные учения как стратегической авиации, так и на морском и сухопутном направлении. Путин обратил внимание на важную роль двусторонних отношений как фактора стабильности во всем мире. Он высказал надежду, что сотрудничество будет развиваться по всем направлениям в ближайшем и долгосрочном будущем.

На международной арене, по словам Путина, российские и китайские министерства иностранных дел находятся в постоянном контакте, координируя позиции по важнейшим вопросам мировой политики.

Напомним, в пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».