В НЦ «Россия» прошел Всероссийский конгресс по молодежной политике

На мероприятии присутствовали более 600 проректоров и руководителей по молодежной политике из разных вузов страны. Участники конгресса сделали акцент на воспитании молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, а также обсудили демографические задачи и патриотическую работу в университетах.

Начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул: «Воспитание – важнейшая стратегическая задача для благополучия и будущего нашей страны. Ведь если человек воспитан на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, но ему не хватает каких-то функциональных знаний, то ничего страшного, он эти знания потом доберет. А вот если он обучен и искушен, но при этом неправильно воспитан, то такой человек может представлять опасность для общества, стать участником изощренных преступных схем. Поэтому именно слово «воспитание» стоит на первом месте».

Замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова рассказала о корректировке программ воспитательной деятельности, акцентировав внимание на приоритетах демографической политики, поддержке студенческих семей и патриотических инициативах студентов.

Она сообщила, что понятие «студенческая семья» закреплено на федеральном уровне, работа по этому направлению ускоряется, а регионы включают его в собственные инициативы. Петрова отметила успешное внедрение новых пунктов в «демографическое меню» регионов и анонсировала расширение патриотических программ, включая туристические проекты и вовлечение иностранных студентов.

В рамках конгресса состоялось награждение 29 лучших команд вузов из 866 участников Всероссийского конкурса по молодежной политике и воспитательной деятельности. Победители определялись в номинациях «Патриотическое воспитание», «Добровольчество и экология», «Спорт и туризм», «Молодые семьи и социальная сфера», «Медиа и творчество», «Профориентационная работа», а также в специальных категориях за просветительскую и корпоративную деятельность.

Победителей чествовали представители профильных министерств, общественных организаций и олимпийские чемпионы.

Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль отметил вклад вузовских команд в формирование у студентов ценностей, жизненных ориентиров и профессионального самоопределения, а также выразил готовность создавать банк лучших практик и дальнейшую поддержку образовательных проектов.