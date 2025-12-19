В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек

В Новосибирске при столкновении Mercedes и Toyota погибли шесть человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

19 декабря на Советском шоссе в Новосибирске Mercedes столкнулся с Toyota Ipsum при повороте последней налево в сторону поселка Элитный, сообщает прокуратура Новосибирской области.

В аварии погибли шесть человек. Все они скончались до прибытия скорой медицинской помощи. Среди жертв – двое несовершеннолетних.

По предварительной информации, водитель Mercedes двигался прямо и врезался в поворачивающий на разрешающий сигнал светофора автомобиль Toyota Ipsum, сообщил начальник Госавтоинспекции Александр Бабенков. На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокурор Новосибирского района Александр Феофанов. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Болотнинском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погибли шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Прокуратура региона взяла расследование аварии под контроль. Причиной трагедии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу и столкновение с грузовиком, все находившиеся в ВАЗ-21099 погибли.

Ранее два человека погибли, еще четверо получили травмы в дорожной аварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области.