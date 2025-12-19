Путин: Вся политика государства должна выстраиваться вокруг семей с детьми

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Когда люди видят какие-то усредненные цифры, это вызывает часто вопросы, потому что средние цифры, как правило, не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни», – сказал президент.

Он пояснил, что снижение инфляции означает снижение цен, но при этом инфляция по другим продуктам, в том числе по продовольственным, может и вырасти.

«А это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если у этой продовольственной корзины преимущественно белковая продукция, куриное мясо, то тогда, конечно, на бюджете семьи это отражается. Ничего в этом хорошего нет», – сказал Путин.

Ранее в России резко подскакивала цена на куриные яйца, однако после принятых мер цена на этот продукт существенно сократилась, добавил он.

«Обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января следующего года. Например, из 13% уплаченных НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора прожиточных минимумов на человека, из уплаченных 13% будет возвращаться назад в семью 7%. Надеюсь, что это будет реальный способ поддержки семей с детьми», – сказал президент.

Путин отметил, что есть еще ряд других мер, направленных на поддержку семей с детьми, хотя их пока не хватает.

«Будем дальше, во-первых, совершенствовать эту систему поддержки семей с детьми, потому что вся политика государства на федеральном и на региональном уровне должна вокруг этого крутиться. Ну и, во-вторых, будем, конечно, стремиться к повышению уровня заработной платы и к тому, чтобы доходы семей с детьми не падали», – подытожил Путин.

Ранее первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщала, что семьи с двумя и более детьми с 2026 года смогут рассчитывать на единовременную выплату, размер которой зависит от суммы уплаченных налогов.