Трамп не исключил возможности войны США с Венесуэлой

Отвечая на вопрос о потенциальном военном конфликте, Трамп в интервью телеканалу NBC сказал: «Я не исключаю этого, нет». Он также отказался обсуждать вероятность того, что удары по венесуэльским судам могут привести к войне, подчеркнув, что не намерен публично говорить на эту тему, передает РИА «Новости».
Трамп подтвердил, что Вашингтон намерен продолжать захватывать венесуэльские танкеры. В беседе о сроках дальнейших действий он заметил: «Если они настолько глупы, что продолжат направлять (танкеры – ред.), то они направятся в один из наших портов».
На вопрос о конечных целях в отношении Венесуэлы и возможного свержения президента Николаса Мадуро, Трамп ответил уклончиво. По его словам, Мадуро хорошо осведомлен о его планах: «Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше, чем кто-либо другой».
Ранее Bloomberg сообщило, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.
Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.