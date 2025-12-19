Путин назвал создание «СКИФа» в Новосибирске большим успехом

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин объявил о завершении работ по созданию ускорительной установки «СКИФ», передает РИА «Новости».

Президент отметил, что специалисты из Сибирского отделения Академии наук успешно преодолели трудности, связанные с санкциями. «И действительно были некоторые задержки, связанные с санкционными делами, но нам удалось закончить, завершить эту работу. Это здорово», – заявил российский лидер во время прямой линии, отвечая на вопрос журналиста из Новосибирска.

Путин пообещал постепенно улучшать условия для молодых ученых, включая обеспечение жильем и повышение заработной платы. По его словам, для науки необходима современная лабораторная база, и все социальные гарантии будут расширяться последовательно.

Президент отметил, что западные страны неосознанно способствуют возвращению российских ученых на родину: многие сотрудники сферы науки возвращаются в Россию и из-за беспокойства за своих детей за границей.

«Многие возвращаются, я сам лично разговаривал с такими специалистами. Молодые люди, которые раньше работали за рубежом, возвращаются сейчас на Родину, в Россию. Кстати говоря, наши так называемые западные «коллеги» нам активно в этом помогают», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Также Путин сообщил, что постарается лично присутствовать на запуске установки «СКИФ» в Новосибирске.

«Я постараюсь приехать», – сказал глава государства.

Основное кольцо мегасайенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)» под Новосибирском планируют запустить в начале 2026 года.

В наукограде Кольцово под Новосибирском создали компактную пушку для тестирования материалов ускорительного комплекса СКИФ.

Китай пригласили участвовать в проекте нового коллайдера в Новосибирске.







