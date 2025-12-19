Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»

Tекст: Валерия Городецкая

«Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», – сказал Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

Глава государства также рассказал, что лично смотрел выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на Всебелорусском собрании и поздравил его с ярким и эмоциональным выступлением. По словам Путина, речь белорусского лидера была содержательной, а оценка состояния отношений России и Белоруссии заслуживает благодарности.

Отвечая на вопросы о безопасности Союзного государства, Путин заверил, что Россия и Белоруссия решают эти вопросы как на двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ. По его словам, безопасность Союзного государства находится в надежных руках, и министерства обороны обеих стран действуют согласованно.

Путин добавил, что безопасность на западных рубежах Союзного государства будет безусловно обеспечена благодаря тесной работе военных России и Белоруссии. «Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена», – подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России.