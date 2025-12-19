Путин предупредил мусульманские страны о риске хранения активов в еврозоне

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин в программе «Итоги года» заявил, что Европа в будущем может попытаться изъять активы мусульманских стран за их законы в защиту традиционных ценностей, передает ТАСС.

По его словам, Европа уже критикует Россию за спецоперацию на Украине. Он допустил, что в будущем западные страны могут использовать законодательные нормы против ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России) как предлог для замораживания или изъятия суверенных фондов и ресурсов мусульманских государств, а также не исключил появление новых поводов для подобных действий.

Президент подчеркнул: «Сейчас кому-то не нравится проведение специальной военной операции и борьба с неонацизмом на Украине. А потом кому-то может не понравиться, скажем, политика в области ЛГБТ-сообщества, а в мусульманских странах, в исламских странах там много очень жестких законов по защите их традиционных и, по сути, наших общих традиционных ценностей». «Стоит только начать, и дальше можно тиражировать», – заявил Путин. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе началась программа «Итоги года с Владимиром Путиным».