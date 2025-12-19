Журналист с табличкой «Хочу жениться» пришел на прямую линию с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

Молодой человек поделился, что собирается сделать предложение своей возлюбленной, с которой встречается уже восемь лет, передает ТАСС. В руках Бажанова была табличка с нарисованными сердечками, а сам он выбрал для участия в мероприятии красную бабочку и яркую брошь.

В беседе с агентством Бажанов отметил, что тщательно продумал образ жениха, поскольку его вопрос для главы государства будет связан с поддержкой молодых семей. «У меня уже восемь лет есть любимая девушка, и мы готовимся к свадьбе. Действительно очень хочу жениться. Мой вопрос связан с поддержкой молодых семей, в общем-то, поэтому я и пришел в образе жениха», – сказал он.

Напомним, утром в пятницу общее число обращений россиян на прямую линию с президентом преодолело порог в 2,5 млн штук.