На сайте Белого дома заметили загадочную ночную трансляцию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трансляция внезапно появилась на сайте Белого дома незадолго до полуночи по местному времени, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Стрим отображался в разделе Live News и периодически исчезал в течение часа. Пока неизвестно, была ли это попытка взлома или случайная ошибка со стороны администрации ресурса.

Судя по видеозаписи, трансляция велась пользователем YouTube с ником realmattmoney, который называет себя «помощником частных инвесторов» и «инженером, увлеченным идеей обеспечения мира энергией».

Администрация Белого дома еще не дала официальных комментариев по этому инциденту.

В 2020 году взломали сайт избирательного штаба тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа.