Девушек с микрофонами на «Итогах года» с Путиным нарядили в кокошники

Tекст: Мария Иванова

Модные тенденции нашли отражение в организации ежегодной итоговой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Девушки с микрофонами, которые будут помогать журналистам во время мероприятия, появятся в традиционных ободках-кокошниках.

Прямую линию и пресс-конференцию посетят представители СМИ со всей страны.

Интерес к русским национальным костюмам подогрел и сам президент. В октябре, выступая на пленарной сессии «Валдая», Путин признался, что его «очень радует», как россиянки возвращаются к традиционным нарядам и кокошникам. По данным маркетплейсов, продажи кокошников в 2025 году выросли более чем вдвое.

Между тем особое внимание на встрече привлек журналист из Новокузнецка Ростислав Бардокин – он появился на мероприятии в рабочей каске.

Он признался: «Я надел каску, чтобы обратить внимание Владимира Владимировича на ситуацию в угольной отрасли». По его словам, в Новокузнецке сохраняются проблемы с вывозом угля и развитием углехимии.

Бардокин объяснил, что выбрал необычный аксессуар специально в знак солидарности с шахтерами и чтобы выделиться среди коллег. Он выразил надежду, что этот шаг поможет ему получить возможность задать вопрос президенту о перспективах угольной отрасли и улучшении условий для шахтеров региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у посетителей прямой линии с Путиным изъяли энергетики и квашеную капусту.

Журналистов перед прямой линией с Путиным угостили сырниками и шашлыками.

Между тем количество обращений к Путину на мероприятие «Итоги года» превысило 2,5 миллиона.