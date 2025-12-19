Гости «Итогов года» начали собираться перед началом передачи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мероприятие проходит в Гостином дворе, передает «Россия 24».

В фойе с самого утра начали собираться журналисты, приехавшие со всех уголков страны. Атмосфера сочетает праздничность и серьезный настрой.

Корреспондент телеканала «Тюменское время» Кристина Смирнова заявила, что у нее «настрой боевой», много сил и энергии. «Хотим показать наши тюменские наличники, деревянное зодчество и привлечь внимание своей карточкой, чтобы задать вопрос», – указала она.

Корреспондент красноярского телеканала «Енисей» Дмитрий Новиков рассказал, что планирует задать вопрос о развитии арктических территорий, добавив, что конкуренция за право задать вопрос высокая, а в прошлом году ему это удалось.

Среди собравшихся присутствуют не только журналисты из российских регионов, но и представители иностранных государств, включая недружественные.

Напомним, утром в пятницу общее число обращений россиян на прямую линию с президентом преодолело порог в 2,5 млн штук.

Передача начнется 19 декабря в 12.00 мск. Путин посвятил подготовке к «Итогам года» несколько дней.