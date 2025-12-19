Bloomberg: Блокада Венесуэлы вызвала юридические споры в США

Tекст: Вера Басилая

США объявили «полную и всеобъемлющую блокаду» танкеров, следующих к берегам Венесуэлы и от них, передает Bloomberg.

Под сомнение ставится законность данной кампании, поскольку она реализуется без санкции Конгресса и может быть расценена как акт войны против правительства Николаса Мадуро.

Юристы и члены Конгресса опасаются пересечения тонкой грани между так называемым карантином отдельных судов и фактической морской блокадой. Правовое различие между этими действиями остается неясным, что усиливает озабоченность относительно мотивов и правовой основы проводимой военной операции со стороны администрации Дональда Трампа в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

Ранее напряженность выросла после публикаций о приказе американских военных атаковать лодку предполагаемых наркоторговцев 2 сентября и нанесении повторного удара по выжившим, что привело к обвинениям в военных преступлениях, слушаниям в Конгрессе и требованиям раскрыть видеозаписи инцидента. Глава Пентагона Пит Хегсет отказался публиковать полное видео атаки, несмотря на давление со стороны Конгресса.

Министр иностранных дел Венесуэлы и президент Мадуро назвали задержание санкционированного судна у побережья республики «открытым преступлением» и «воровством». При этом официальные лица Белого дома заявляют, что действия оправданы угрозой со стороны наркокартелей, связанных с Венесуэлой, и необходимостью защиты граждан США.

Профессора международного права отмечают, что подобные действия в мирное время могут быть квалифицированы как акты агрессии и нарушения как международного, так и внутреннего американского законодательства. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны соблюдать нормы международного права и Устав ООН, отметив необходимость уважения к законным процедурам.

Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми.

Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о проявлении неоколониальных подходов со стороны США в отношении Венесуэлы.