Стартовали «Итоги года с Владимиром Путиным»

Tекст: Вера Басилая

К участию в «Итогах года с Владимиром Путиным» приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, выбирался именно такой формат, чтобы весь мир мог услышать позицию Путина, передает ТАСС.

Массовые прямые включения из регионов, характерные для прошлых лет, проводиться не будут, однако любой гражданин, включая детей, смог отправить свой вопрос с помощью смартфона, впервые – через чат-бот в национальном мессенджере Max.

Всего к эфиру поступило более 2,5 млн обращений, и министерства уже начали работу над ними по своим направлениям. Искусственный интеллект GigaChat от «Сбера» помогает обрабатывать массив данных, что повысило интерес к участию среди молодежи.

Основные темы обращений касаются социальной политики, поддержки участников спецоперации на Украине, экономической ситуации и жилищных вопросов. Отмечается, что число жалоб на медицину стало заметно меньше. Особое внимание уделяется письмам о проблемах участников СВО и их семей, однако, по словам Пескова, таких обращений стало меньше, поскольку многие вопросы решены системно.

Объединенная форма проведения итогового общения главы государства с гражданами и журналистами применяется второй год подряд. Мероприятие не ограничено по времени и, как сообщает пресс-служба, будет идти столько, сколько потребуется для обсуждения всех значимых тем. Вопросы от граждан принимаются вплоть до завершения эфира, а площадкой снова выбран Гостиный двор, передает РИА «Новости».

Сбор обращений стартовал 4 декабря, в обработке заданных вопросов участвуют операторы-ветераны спецоперации и волонтеры Народного фронта.

Владимир Путин еще до эфира помог исполнить мечты двоих детей, обратившихся через прямую линию.

Президент России посвятил подготовке к «Итогам года» несколько дней.

Между тем девушек с микрофонами на «Итогах года» с Путиным нарядили в кокошники.