Туск попросил президента Польши не лезть во внешнюю политику

Tекст: Алексей Дегтярёв

Туск обвинил Навроцкого во вмешательстве во внешнюю политику страны, пишет Politico.

Поводом стало намерение офиса президента взять под контроль подготовку к участию Польши в саммите G20, который в будущем году должен пройти в Майами.

«Я не позволю президентскому дворцу нарушать конституцию», – сказал премьер.

Он также упрекнул команду Навроцкого в попытках перехватить полномочия «с помощью фактов, ухищрений и интриг», подчеркнув, что это «просто недопустимо и противоречит интересам Польши».

Конфликт обострился после того, как американские чиновники заявили о готовности вести диалог только с представителем президента Марцином Пшидачем, назначенным единственным посредником для подготовки к саммиту.

Несмотря на то, что правительство Туска предложило совместный подход, команда Навроцкого отправилась в Вашингтон самостоятельно, где смогла добиться признания Белым домом полномочий президента.

Пресс-секретарь президента Рафал Леськевич назвал слова Туска «коварной манипуляцией» и отверг обвинения в нарушении конституции, указав, что президент, по мнению Белого дома, является высшим международным представителем страны, а правительство реализует согласованные позиции.

Он добавил, что хотел бы, чтобы Польша «говорила одним голосом», обвинив Туска в попытке превратить внутреннюю координацию в международный конфликт.

Такие же разногласия грозят возникнуть и вокруг вопроса представления Польши в переговорах по ситуации на Украине, где внутренние споры мешают единому подходу. Глава МИД Радослав Сикорский сравнил ситуацию с автомобилем с двумя рулями, который способен ехать лишь при согласии обеих сторон.

В ноябре Туск обвинил президента страны Кароля Навроцкого в саботаже, который возник из-за отказа главы государства подписывать документы о присвоении офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, из-за чего внутри польского руководства начался разлад и почему в Польше сильны антиевропейские настроения.