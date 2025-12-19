Комета 3I/ATLAS прошла ближайшую к Земле точку на расстоянии 269 млн км

Tекст: Мария Иванова

Межзвёздная комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую к Земле точку орбиты сегодня около 07:16 по московскому времени, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По расчётам специалистов, минимальное расстояние между небесным телом и нашей планетой составило 268 млн 918 тыс. км – это значительная величина по земным меркам, но практически мизерная в масштабах межзвёздных путешествий.

Уточняется, что наблюдение за движением 3I/ATLAS не было непрерывным, поэтому утром ещё оставалось место для самых необычных предположений о его траектории. В лаборатории по этому поводу иронизируют: «О высадке инопланетян пока никто не сообщил». Специалисты пояснили, что идея о внезапном изменении курса кометы маловероятна, поскольку вся её траектория подчиняется законам баллистики, а не фантастическим сценариям.

Следующий важный этап в движении этого объекта – сближение с Юпитером 16 марта, когда расстояние от кометы до планеты уменьшится до 53 млн км. В этот момент рядом будет космический зонд NASA Juno, и ученые не исключают, что аппарату могут попробовать поручить наблюдение за небесным телом, несмотря на ограниченность его научных инструментов для изучения подобных объектов.

Комета уйдёт за орбиту Юпитера во второй половине следующего года и полностью исчезнет из поля зрения земных приборов.

Лаборатория заключает, что вся история ожидания внеземных встреч в конечном итоге говорит не о пришельцах, а о самих людях, о нашем стремлении к открытиям и ожиданиям изменений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые сообщили о минимальном сближении кометы 3I/ATLAS с Землей.

Комета 3I/ATLAS потускнела при приближении к планете.

Напомним, ранее ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что анализ радиосигналов от кометы 3I/Atlas предоставил доказательства ее естественного рождения.

У межзвездного объекта 3I/ATLAS, который прозвали «инопланетным кораблем», наблюдается редкий антихвост, сохраняющийся дольше, чем у других комет.