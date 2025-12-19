Трамп подписал указ о пересмотре статуса марихуаны в США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Associated Press (AP), новый порядок предусматривает перевод каннабиса из перечня наркотиков первого расписания (наряду с героином и ЛСД) в менее жесткую категорию – Список три, где находятся кетамин и некоторые анаболические стероиды.

Изменение статуса не означает легализацию рекреационного употребления марихуаны на федеральном уровне, однако откроет новые пути для медицинских исследований и снизит налоговую нагрузку для отрасли.

Трамп заявил: «Мы получаем массу просьб сделать этот шаг. Это люди, которые действительно испытывают сильную боль», подчеркнув поддержку общественности.



В отличие от демократа Джо Байдена, который также выступал за сохранение марихуаны в расписании три, в Республиканской партии однозначной поддержки инициативы нет. Более 20 сенаторов-республиканцев направили Трампу письмо с призывом не менять действующую классификацию, утверждая, что подобное решение подорвет усилия по защите здоровья нации.

Указ включает в себя расширение исследований и доступ к CBD – легальному компоненту, полученному из конопли, безопасность которого обсуждается среди экспертов. Кроме того, как сообщил глава Центров Medicare и Medicaid сервисов США доктор Мехмет Оз, пожилым станет доступен бесплатный CBD по назначению врача через новую программу Medicare.

Также Трамп ранее подписал отдельный указ, объявляющий фентанил оружием массового уничтожения, и усилил меры борьбы с наркотрафиком, включая удары по судам, подозреваемым в перевозке запрещенных веществ.

На прошлой неделе Bloomberg сообщало, что Трамп рассматривает возможность перевода каннабиса из списка самых опасных веществ в категорию менее опасных, что может значительно облегчить его легальное использование и продажу в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, употребление марихуаны пожилыми людьми в США выросло за два года на 46%.

Между тем в Германии отметили всплеск употребления наркотиков после легализации каннабиса. Минздрав Германии назвал легализацию каннабиса источником новых проблем.