Венгрия заявила о готовности принять встречу Путина и Трампа в любое время

Будапешт выразил готовность стать площадкой для переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт подтвердил эту решимость как в Вашингтоне, так и в Москве. По его словам, ни Москва, ни Вашингтон не спорят о месте потенциального саммита, что является честью для Венгрии.
Сийярто также подчеркнул, что без соглашения между Россией и Соединенными Штатами невозможно добиться мира на Украине и обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность в Европе. Он отметил, что Венгрия надеется на успешные переговоры между сторонами на высшем уровне.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о большом прогрессе по мирному плану из 20 пунктов после переговоров в Берлине.
Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, как изменился американский план после его обсуждения с Киевом.
Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за готовность организовать российско-американский саммит в Будапеште.