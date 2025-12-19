Венгрия заявила о готовности принять встречу Путина и Трампа в любое время

Tекст: Вера Басилая

Будапешт выразил готовность стать площадкой для переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт подтвердил эту решимость как в Вашингтоне, так и в Москве. По его словам, ни Москва, ни Вашингтон не спорят о месте потенциального саммита, что является честью для Венгрии.

Сийярто также подчеркнул, что без соглашения между Россией и Соединенными Штатами невозможно добиться мира на Украине и обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность в Европе. Он отметил, что Венгрия надеется на успешные переговоры между сторонами на высшем уровне.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о большом прогрессе по мирному плану из 20 пунктов после переговоров в Берлине.

Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, как изменился американский план после его обсуждения с Киевом.

Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за готовность организовать российско-американский саммит в Будапеште.