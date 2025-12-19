Сийярто предложил использовать опыт МКС для отношений на Земле

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мировые державы должны обратить внимание на пример взаимодействия между российскими и американскими космонавтами на МКС, сказал Сийярто ТАСС.

«То, что российские и американские космонавты летают вместе, и то, что они совместно используют МКС, говорит о многом», – заявил он.

Политик выразил надежду на то, что подобное сотрудничество станет нормой и для международных отношений на Земле.

Министр сообщил, что Венгрия ведет переговоры с компанией Axiom о запуске в космос второго подготовленного венгерского астронавта. По словам Сийярто, соглашение с компанией планируется подписать в ближайшее время, поскольку космическая программа имеет стратегическое значение для науки Венгрии и является предметом национальной гордости.

В сентябре Сийярто указывал, что сотрудничество на МКС между российскими и американскими астронавтами показывает пример цивилизованных отношений Востока и Запада.