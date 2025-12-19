  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    19 декабря 2025, 04:55 • Новости дня

    Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения полетов

    Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса временно ограничили полеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения полетов, проинформировал представитель Росавиации.

    «Аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса: введены  временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Telegram-канале.

    Напомним, ранее в ночь на пятницу Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Волгограда, а также в воздушных гаванях Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило об уничтоженных в ночь на четверг 47 украинских беспилотниках над регионами России. Кроме того, на дроны  ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.


    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал, что под словами «подсвинки» не имел в виду кого-то конкретного в Европе.

    «Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», – сказал Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Глава государства также рассказал, что лично смотрел выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на Всебелорусском собрании и поздравил его с ярким и эмоциональным выступлением. По словам Путина, речь белорусского лидера была содержательной, а оценка состояния отношений России и Белоруссии заслуживает благодарности.

    Отвечая на вопросы о безопасности Союзного государства, Путин заверил, что Россия и Белоруссия решают эти вопросы как на двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ. По его словам, безопасность Союзного государства находится в надежных руках, и министерства обороны обеих стран действуют согласованно.

    Путин добавил, что безопасность на западных рубежах Союзного государства будет безусловно обеспечена благодаря тесной работе военных России и Белоруссии. «Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России.

    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»

    Волочкова призналась в потере квартиры из-за мошенников в Петербурге

    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как ее семья пострадала от действий мошенников и лишилась жилья.

    Балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова поделилась с «Московским комсомольцем» воспоминаниями о собственном столкновении с квартирными мошенниками. Она рассказала, что ее родители лишились жилья, решив обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную в центре Петербурга через знакомую маклершу. Балерина уточнила: после передачи денег та заявила, что ее ограбили, и у семьи не осталось ни квартиры, ни средств.

    Волочкова отметила, что ситуация казалась явно мошеннической, поскольку нападавших так и не нашли. В результате семья была вынуждена переехать в коммунальную квартиру. «Мы остались на улице и вынуждены были жить в коммуналке всей семьей», – поделилась Анастасия.

    Артистка добавила, что нынешние телефонные звонки мошенников по сравнению с этой историей кажутся ей незначительными. Волочкова описала тяжелые условия жизни в тот период, когда находилась на последнем курсе Академии русского балета.

    Балерина подчеркнула, что продолжала репетировать и выступать, несмотря на семейные трудности и жизнь впятером в одной комнате с домашними животными и больной бабушкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд пришел к выводу, что Лариса Долина осознавала суть сделки и должна нести ответственность за продажу квартиры.

    Всего с начала года после звонков мошенников в России было продано 157 квартир. Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как артистка вернула через суд проданную квартиру, заявив о действиях мошенников.

    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда

    Депутат Колесник: Любой, кто посягнет на калининградский транзит, будет уничтожен

    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    «Любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации, в том числе с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя высказывание президента Владимира Путина о возможных мерах России в случае блокады Калининградской области.

    «Очевидно, что любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен: эффективно и окончательно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Напомним, на прошедших в пятницу  «Итогах года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, каковы будут действия нашей страны в случае блокады Калининградской области. «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил президент.

    Депутат Колесник, в свою очередь, напомнил содержание российской ядерной доктрины: там сказано, что среди военных опасностей, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, значатся в том числе «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям». Андрей Колесник считает высказывание президента прямым сигналом Западу о том, что Россия в случае блокады Калининградской области может применять любые инструменты вооруженной борьбы, в том числе ядерное оружие.

    Депутат назвал сразу три страны, которые могут ждать, по его словам, «обнуления» и от которых можно ожидать мер по блокаде Калининградской области: это Эстония, Литва и Латвия. Он напомнил, что Эстония в середине мая этого года уже атаковала танкер, шедший на загрузку нефти в российский порт. Тогда в дело пришлось вмешаться российскому истребителю Су-35.

    «В ущерб себе до минимума снизила транзит в Калининградскую область Литва», – добавил эксперт. Сейчас, по словам депутата, даже «Почта России» хочет «уходить на воду», потому что Литва вскрывает наши почтовые контейнеры на железной дороге, срывая, в нарушение всех правил, пломбы. Так что почтовые отправления в Калининград скоро будут отправляться паромами.

    По словам эксперта, идущие в Калининградскую область корабли охраняются конвоями. Их патрулируют и с воздуха. «Плюс на самих кораблях, которые к нам следуют, находятся специалисты по охране», – пояснил Колесник.

    Что касается Польши, то она давно перекрыла границу с Россией, через которую шла оживленная торговля, и местные польские магазины прогорели. «Поляки очень не хотят с Россией воевать, они хотят торговать. Однако их власти, как и власти прибалтийских стран, тоже могут попытаться спровоцировать конфликт. Готовыми нужно быть ко всему», – резюмировал депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО не скрывают, что имеют планы агрессии против Калининграда. Эксперты указывали, что обвинения стран ЕС в том, что российские самолеты якобы нарушают их воздушное пространство, являются провокацией с целью создать почву для оправдания блокады Калининградской области. В Финляндии открыто признавали, что возможная блокада Калининградской области станет де-факто объявлением войны против России.

    Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольческая бригада футбольных фанатов «Эспаньола» сообщила о гибели командира объединения Станислава Орлова по прозвищу «Испанец», пишут СМИ.

    Смерть своего командира Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», подтвердила бригада «Эспаньола» в своем Telegram-канале, передает Газета.ru. Официального заявления о причинах и обстоятельствах гибели пока не опубликовано: сообщается, что правоохранительные органы продолжают устанавливать точные детали произошедшего.

    Сослуживцы Орлова пояснили, что после завершения проверочных процедур появится официальная информация о месте и причине его гибели.

    10 декабря в медиа появились сообщения о задержании Орлова вместе с Алексеем Живовым по подозрению в торговле оружием, однако эти сведения не нашли подтверждения в правоохранительных структурах, а дальнейших контактов с ними не удалось установить.

    11 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ссылался на Эдгарда Запашного, когда опубликовал сообщение о гибели Орлова, однако публикация позднее была удалена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Эспаньола» принимали активноеучастие в боях в Часов Яре. До этого подразделение сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР.

    Напомним, что «Эспаньола» является добровольческим отрядом из футбольных фанатов разных клубов.

    Эксперт назвал причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России

    Политолог Ткаченко назвал личное поражение фон дер Ляйен итогом ключевого саммита ЕС

    Эксперт назвал причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    План ЕК по использованию российских активов для финансирования Украины изначально был авантюрой, связанной с амбициями Урсулы фон дер Ляйен. Предварительные итоги саммита ЕС – ее личное поражение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал провал плана ЕК по экспроприации активов России и решение ЕС выделить Украине 90 млрд евро в долг под гарантии общего бюджета ЕС.

    «Предварительные итоги саммита ЕС – личное поражение Урсулы фон дер Ляйен. Как говорится, Акела промахнулся. Теперь еврочиновницу можно считать «сбитым летчиком», – иронично отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению собеседника, причин провала плана главы Еврокомиссии по использованию российских активов для финансирования Украины несколько: во-первых, позиция Банка России, который подал иск в Арбитражный суд против Euroclear; во-вторых, давление на Евросоюз со стороны США.

    Но самое главное – экспроприация средств противозаконна, о чем открыто говорит целый ряд стран-членов объединения. «Чтобы присвоить активы, европейцам необходимо пересмотреть, в частности Лиссабонский договор и создавать новую правую базу, этого сделано не было», – напомнил эксперт. Он назвал план ЕК «авантюрой», связанной с амбициями лично фон дер Ляйен и брюссельской бюрократии.

    По прогнозам аналитика, евробюрократы «поругают» Бельгию, которая выступала в авангарде противников кражи российских активов. «Еврокомиссия также хотела бы ущемить суверенитет страны в максимально возможном объеме», – указал спикер. Что касается соглашения лидеров Евросоюза о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, то оно знаменует начало крушения европейских финансов, продолжил Ткаченко.

    «Кто будет выпускать облигации? Чем их гарантировать? Во сколько заимствования обойдутся Евросоюзу? – рассуждает собеседник. – Я не удивлюсь, если все закончится тем, что через какое-то время, скажем, Совет министров Европейского союза примет решение, что обещание неисполнимо».

    «Заимствования под гарантии бюджета ЕС – это то, чего Еврокомиссии очень хотелось избежать. Недовольные избиратели, каковых немало, получают новый повод ворчать – в конечном итоге на Украину пойдут их деньги. Это используют антисистемные силы. Ну и поскольку заимствование и выделение пойдут траншами, на каком из них наступит политический сбой с восклицанием «доколе!», остается только гадать», – добавил, в свою очередь, политолог Федор Лукьянов.

    По его мнению, Россия, вероятнее всего, «никогда не увидит свои активы». «Иллюзий питать не надо. Но противнику они не пошли, а в дальнейшем могут быть использованы в гипотетическом размене чего-то на что-то. Исход, в целом, благоприятный», – считает аналитик.

    Напомним, лидеры стран Евросоюза в первый день саммита Евросовета в Брюсселе не смогли прийти к решению о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Итоговое коммюнике после 16 часов обсуждений вообще не упоминает эту тему, начинаясь сразу со второй главы, посвященной палестино-израильскому конфликту.

    Вместе с тем, Евросовет согласовал беспроцентный кредит Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе облигаций ЕС, выпущенных на рынках капитала и обеспеченных бюджетом Евросоюза. Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    В окончательном соглашении о займе будет указано, что Украина вернет деньги только в случае получения репараций от России. До тех пор активы Москвы останутся замороженными в Европе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС сохраняет за собой право использовать эти средства для погашения кредита. Разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства 16 из 27 стран ЕС, где проживает более 55% населения Евросоюза, пишет Bloomberg.

    «Наша поддержка Украины гарантирована», – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер был менее оптимистичен. «Конечно, некоторым не понравилось это решение. Но политика – это не эмоциональная работа. Рациональность возобладала», – сказал он.

    Де Вевер уже второй раз добивается отклонения идеи «репарационного кредита» Киеву под российские активы. На предыдущем саммите в октябре он сорвал аналогичную инициативу, пишет Politico. Для Брюсселя ставки в этой ситуации крайне высоки. Основная часть обсуждаемых средств находится в депозитарии бельгийской компании Euroclear.

    Де Вевер настаивает, чтобы в обмен на поддержку плана страны объединения дали финансовые гарантии для защиты бельгийской стороны на случай ответных решений Москвы. Однако европейские лидеры так и не смогли пообещать Брюсселю сколько-нибудь весомые инструменты поддержки. В целом, против «репарационного кредита» за счет российских средств выступают Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Мальта и Болгария.

    Также в ходе саммита отдельная группа стран во главе с Бельгией и Италией тайно планировала возродить свой предпочтительный план «Б»: помочь Украине за счет совместного долга ЕС. «Это оказалось наиболее реалистичным и практичным решением», – пояснил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

    Кирилл Дмитриев, спецпредставитель российского президента, в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), назвал итоги первого дня саммита «смертельным ударом» для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Мерца.

    «Они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов, и потерпели неудачу. «Альтернативы нет», говорили они. Видимо, есть. Весь мир только что увидел, как вы провалились в попытке запугать других и заставить их нарушать закон», – отметил он.

    По его словам, отмена идеи ЕС о незаконном использовании российских международных резервов для финансирования Украины станет «большой победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear».

    Издание Euroactiv отметило, что первый день саммита «завершился нереализованными амбициями, публичным проигрышем» и «унизительным политическим поражением» фон дер Ляйен и Мерца. «Произошедшее выявило пределы политического влияния главы ЕК и риски чрезмерного продвижения юридически ненадежной и политически спорной идеи», – указывается в статье.

    Издание Financial Times также считает саммит ударом по фон дер Ляйен и Мерцу. «Мы всегда говорили, что речь идет о том, чтобы Киев получил деньги. А не о том, как это сделать», – приводит газета слова одного из европейских представителей, участвовавших в переговорах.

    Тем не менее, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева. «Мы дали Еврокомиссии мандат на продолжение работы над репарационным займом на основе замороженных российских активов», – сказал он. Участники будут вынуждены продолжить саммит в пятницу.

    Известно, что Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать находящиеся в Германии активы Банка России для поддержки Украины.

    Отметим, после начала СВО ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии, пишет РИА «Новости».

    В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн рублей. В заявлении отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины испугались появления квадрокоптера с российским флагом в Киеве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию киевских властей на сообщения о появлении над городом квадрокоптера с российским флагом, пишет «Комсомольская правда».

    По ее словам, украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему.

    После того как в украинских СМИ появились фото и видео с дроном, Нацполиция заявила, что данная информация якобы является фейковой. По словам Захаровой, киевские чиновники предпочли не обсуждать произошедшее и сразу ограничили возможность обсуждать этот инцидент среди своих граждан.

    Позже Захарова в Telegram-канале сообщила, что в Нацполиции Украины признали, что «неидентифицированный дрон» действительно был поднят в Киеве.

    «С Праздником, с Днём работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», – отметила Захарова.

    Ранее украинские СМИ писали, что неизвестные запустили беспилотник с флагом России над центром Киева.

    Путин предупредил об угрозе эскалации конфликта в случае блокады Калининграда
    Путин предупредил об угрозе эскалации конфликта в случае блокады Калининграда
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что блокада Калининградской области приведет к крайне опасной эскалации конфликта.

    «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Путин отметил, что российские войска регулярно наносят удары в ответ на атаки Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру России. По его словам, сила, мощь и точность этих ударов несопоставимы с действиями, которые предпринимает Киев.

    Президент подчеркнул, что любые удары по гражданской инфраструктуре, не связанным с военными действиями людям, заслуживают самого острого осуждения. Путин пообещал, что ответ России на подобные атаки будет всегда.

    Путин также прокомментировал причины атак на российские танкеры, рассказав, что одна из утилитарных целей этих ударов – повышение страховых взносов на перевозки морским транспортом.

    Ранее в порту Ростова-на-Дону загорелся танкер после атаки дронов ВСУ.

    Напомним, в пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Мирошник назвал погибшую в Севастополе девочку 238-м убитым ВСУ ребенком

    Tекст: Катерина Туманова

    Число российских детей, погибших в результате атак ВСУ с февраля 2022 года, достигло по меньшей мере 238, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых «цивилизованных европейцев»  пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова», – сказал дипломат ТАСС.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15-летняя Арина скончалась в одной из московских больниц после тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника 30 ноября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 декабря Развожаев сообщал, что девочка находилась в крайне тяжелом состоянии после ранения во время атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.

    В ночь на пятницу, 19 лекабря, в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева.

    ЦБ снизил ключевую ставку до 16% годовых
    ЦБ снизил ключевую ставку до 16% годовых
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых.

    Регулятор отмечает, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

    «Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились», – говорится в сообщении на сайте ЦБ. При этом, по оценке экспертов ЦБ, инфляционные ожидания за последние месяцы несколько повысились.

    Также отмечается, что кредитная активность остается высокой.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет снижать ключевую ставку весь 2026 год, чтобы стабилизировать цены.

    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    По его словам, Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить определенные меры безопасности в этот день.

    «Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», – сказал глава государства в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин назвал свои предложения о введении международного управления на Украине гипотетическими, но допустил, что при наличии воли со стороны западных стран и в условиях коррупционного скандала в Киеве подобный сценарий теоретически возможен. Он отметил, что для легитимности власти в стране необходимо провести выборы. «Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», – подчеркнул президент.

    Говоря о запросах киевских властей обеспечить безопасность при выборах и добиваться прекращения боевых действий, Путин указал, что Россия и на новых территориях проводила выборы всех уровней, несмотря на попытки их сорвать, и не требовала гарантий от иных государств. Он напомнил, что Россия проводила федеральные, региональные и муниципальные выборы в условиях спецоперации на Украине.

    Путин также подчеркнул, что в случае проведения выборов на Украине Москва будет вправе требовать, чтобы украинцы, проживающие в России, смогли проголосовать на территории России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    Страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств

    Страны ЕС договорились о кредите для Украины на 90 млрд евро из собственных средств

    Страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил в соцсети о договоренности стран-участниц ЕС выделить Украину финансовую помощь в 90 млрд евро на ближайшие два года.

    «Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы принято. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их», – написал он в соцети Х.

    На пресс-конференции Кошта добавил, что принятые ранее 19 пакетов антироссийский санкций продлен до 31 июля 2026 года и в дальнейшем будут продлеваться каждые полгода, передает ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ни один лидер ЕС не покинет саммит до принятия решения по поддержке Украины.

    Премьер Польши Туск намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29. Он же сообщил о достижении «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении пятимесячного мальчика в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ, о чем официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, оценивая выбор целей киевским режимом.

    «Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ, то есть тем, что составляет традиционные ценности», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в ночь на пятницу в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе. Представитель МИД России обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей и выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов.


    Путин извинился перед вдовой военного за нерасторопность соцслужб
    Путин извинился перед вдовой военного за нерасторопность соцслужб
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат.

    «Хочу извиниться за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопрос выплат от Минобороны. Простите нас, пожалуйста», – сказал президент на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Путин отметил, что статс-секретарь и замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала ему о трудностях во взаимодействии между военным ведомством и соцблоком правительства, а также об избытке бюрократии, из-за которой затягивается принятие решений и теряются документы.

    «И она мне говорила о том, что, к сожалению, до сих пор не удается наладить нормального взаимодействия между Минобороны и социальным блоком правительства. Там много вопросов, связанных с избыточной бюрократией. Бумаги теряются, переходят из одного ведомства в другое, затягивается принятие решений и так далее», – рассказал Путин.

    Президент заверил, что берет ситуацию под личный контроль, и пообещал ускорить процессы: по его словам, необходимо «делать все быстрее и расторопнее, чтобы люди не испытывали дополнительных сложностей».

    В ходе беседы Путин также отдельно остановился на проблеме поиска пропавших без вести на Украине, назвав ее острой и чувствительной. «Есть проблема, о которой говорят, и эта проблема ясно видна из этих вопросов, которые поступают по разным каналам, – вот Дмитрий Сергеевич (Песков, пресс-секретарь президента) дал мне такую большую папку этих вопросов и запросов, я их посмотрел – это поиск пропавших без вести [бойцов СВО]. Это острый вопрос очень», – сказал президент.

    Он сообщил, что Минобороны России уже предприняло шаги для улучшения ситуации, в том числе создало координирующий центр, профильные отделы в группировках и отдельный реестр по поиску таких лиц.

    По словам Путина, количество пропавших без вести заметно сократилось – примерно на 50% по сравнению с началом года. Президент подчеркнул, что работа в этом направлении должна продолжаться и совершенствоваться, чтобы полностью минимизировать потери среди военнослужащих.

    Ранее Путин заявил, что бойцам СВО можно доверить страну.

    Также глава государства заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте.

    Фон дер Ляйен назвала условие разблокировки российских активов

    Tекст: Катерина Туманова

    Как заявила на пресс-конференции после саммита ЕС глава Еврокомиссии Урлуса фон дер Ляйен, теперь разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС.

    «Раньше активы России в ЕС могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна ЕС отказалась продлить это решение. Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно решением квалифицированного большинства стран ЕС», – приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

    Напомним, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к Euroclear Bank почти на 18,2 трлн рублей. Суд назначил предварительные слушания по этому делу на 16 января.

