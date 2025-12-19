Демократы опубликовали десятки фото по делу Эпштейна с новыми подробностями

Tекст: Катерина Туманова

«В публикацию входят изображения строк из романа «Лолита», написанных на теле человека, различные проездные документы, скриншот текстовых сообщений о 18-летней девушке из России и многое другое», – сообщил телеканал CBS News.

На прошлой неделе демократы опубликовали несколько десятков фотографий, на которых изображены различные известные личности, включая президента США Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона, Вуди Аллена, Билла Гейтса и других. Ни одна из этих групп фото не указывает на причастность кого-либо к преступлениям Эпштейна.

Республиканцы и Белый дом обвинили демократов в «избирательном использовании» фотографий, предоставленных наследниками, для создания «ложного нарратива» и дискредитации президента. Демократы же заверили, что опубликовали фото «в целях обеспечения полной прозрачности».

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал свою команду не нападать на генпрокурора Пэм Бонди по делу Джеффри Эпштейна и распорядился о публикации материалов дела Эпштейна. ФБР опубликовало видео с камеры Эпштейна, из которого исчезла одна минута.