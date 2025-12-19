Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа в международных вопросах

Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа

Tекст: Катерина Туманова

«В последний раз я Джону Коулу (спецпосланник США по Беларуси – прим ВЗГЛЯД) сказал: «Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Меланья Трамп». Она же наш человек, она славянка, со Словении. Она многое могла бы и в украинском конфликте, и в Беларуси. Надо ее использовать в этом плане», – приводит агентство «Белта» слова белорусского лидера.

Лукашенко в ходе VII Всебелорусского народного собрания заверил, что серьезно предложил американской стороне активнее вовлекать Меланью Трамп в решение политических вопросов.

«Думаю, для Трампа это было бы неплохо. Не только Кушнера привлекать к решению в Газе, в украинском конфликте – немало же сделал, откровенно говоря. Не только Кушнера, но и Меланью надо привлекать», – подытожил он.

