Песков раскрыл нюансы новогоднего поздравления Путина

Tекст: Катерина Туманова

«Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет россиян на улице. Так же будет и в этом году, в сам Новый год», – ответил он ТАСС.

Песков уточнил, что в этом году поздравление россиян будет традиционным, без сюрпризов. Как и новогоднее торжество президента. По словам Пескова, Путин встретит 2026 год «с родными и близкими».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на прямую линию. Путин также исполнил мечту школьника об управлении самолетом.

Пока на повестке президента России «Итоги года с Владимиром Путиным», которые объединят большую пресс-конференцию и прямую линию. Эфир состоится 19 декабря в 12.00 мск. Как Песков сообщал ранее, Путин посвятил подготовке к «Итогам года» несколько дней.