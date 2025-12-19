США успешно запустили беспилотную систему LUCAS с корабля в Персидском заливе

«Это первый успешный запуск системы LUCAS с военно-морского судна, который знаменует важную веху в обеспечении истребителей доступными и эффективными беспилотными средствами», – приводит слова вице-адмирала Курта Реншоу, командира подразделения NAVCENT/C5F, сайт Центрального командования ВС США.
В начале декабря ведомство объявило о развертывании первой эскадрильи беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия на Ближнем Востоке.
Дрон-камикадзе LUCAS, взлетевший с палубы американского корабля «Санта-Барбара», является частью ударной эскадрильи оперативной группы «Скорпион», сформированной для оснащения военнослужащих США новейшим оборудованием.
Платформы LUCAS, используемые военными США на Ближнем Востоке, имеют широкий радиус действия и могут запускаться с помощью различных механизмов, включая катапульты, ракеты, мобильные наземные и транспортные системы.
По словам Реншоу, эта платформа повысит региональную морскую безопасность и сдерживание.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия научилась создавать военные цунами. Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите. США показали ядерный ответ «Буревестнику».