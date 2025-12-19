  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    19 декабря 2025, 02:24 • Новости дня

    США успешно запустили беспилотную систему LUCAS с корабля в Персидском заливе

    США запустили беспилотную систему LUCAS с корабля в Персидском заливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Прибрежный боевой корабль ВМС США «Санта-Барбара» достиг очередного исторического рубежа в Персидском заливе, запустив беспилотную боевую ударную систему-камикадзе LUCAS, сообщили в Центральном командовании ВС США.

    «Это первый успешный запуск системы LUCAS с военно-морского судна, который  знаменует важную веху в обеспечении истребителей доступными и эффективными беспилотными средствами», – приводит слова вице-адмирала Курта Реншоу, командира подразделения NAVCENT/C5F, сайт Центрального командования ВС США.

    В начале декабря ведомство объявило о развертывании первой эскадрильи беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия на Ближнем Востоке.

    Дрон-камикадзе LUCAS, взлетевший с палубы американского корабля «Санта-Барбара», является частью ударной эскадрильи оперативной группы «Скорпион», сформированной для оснащения военнослужащих США новейшим оборудованием.

    Платформы LUCAS, используемые военными США на Ближнем Востоке, имеют широкий радиус действия и могут запускаться с помощью различных механизмов, включая катапульты, ракеты, мобильные наземные и транспортные системы.

    По словам Реншоу, эта платформа повысит региональную морскую безопасность и сдерживание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия научилась создавать военные цунами. Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите. США показали ядерный ответ «Буревестнику».


    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    18 декабря 2025, 21:31 • Новости дня
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    @ U.S. Air Force

    Усиливающееся соперничество Вашингтона и Пекина выходит за пределы Земли и проявляется в действиях военных спутников, которые все чаще выполняют несущие угрозу маневры на орбите.

    Как пишет The Washington Post, один из таких эпизодов произошел в 2022 году на высоте около 36 тысяч километров над Землей в районе геостационарной орбиты – одной из самых стратегически важных зон для военных спутников связи, разведки и раннего предупреждения о ракетных пусках. Американский спутник USA 270 приблизился к двум китайским аппаратам серии Shiyan, однако те начали активно маневрировать, меняя скорость и позиции, чтобы занять более выгодное положение относительно Солнца и самого преследователя.

    Подобные маневры долгое время оставались вне публичного поля и были известны лишь узкому кругу специалистов. Однако сегодня они стали настолько регулярными, что в Пентагоне открыто говорят о новом типе противоборства в космосе. Спутники сближаются на десятки километров, меняют орбиты, ускоряются и замедляются, фактически «играя» друг с другом в позиционную борьбу, которая может длиться часами или даже сутками.

    Эксперты подчеркивают, что если раньше спутники после вывода на орбиту практически не меняли траекторию из-за ограниченного запаса топлива, то теперь США, Китай и Россия запускают аппараты, изначально рассчитанные на активные маневры. Такие спутники способны сопровождать цели, вести наблюдение, глушить сигналы, ослеплять сенсоры и потенциально выводить из строя вражеские системы.

    Командующий Космическим командованием США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Китай демонстрирует поведение, которое может дать ему преимущество в случае конфликта. По его словам, Вашингтон намерен сохранить лидерство в космосе и развивать собственные маневренные и защитные возможности, действуя при этом «профессионально» и стараясь избегать опасных инцидентов и столкновений. В Пекине, в свою очередь, отвергают обвинения в милитаризации орбиты. Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает за мирное использование космического пространства и не стремится к гонке вооружений или доминированию на орбите.

    Но издание отмечает, что космическая программа Китая тесно связана с военными структурами. Страна активно наращивает пусковые мощности, устанавливает рекорды по количеству запусков и расширяет спутниковую группировку, значительная часть которой имеет военное назначение. Особое внимание Пекин уделяет именно геостационарной орбите, где сосредоточены наиболее чувствительные американские системы.

    Отдельную обеспокоенность США вызывают китайские технологии сближения и захвата объектов. Так, спутник Shijian-21 в 2022 году с помощью манипулятора отбуксировал неработающий аппарат на «орбиту захоронения». Формально миссия была представлена как уборка космического мусора, однако в Пентагоне сочли ее демонстрацией потенциально опасных возможностей, которые теоретически могут быть применены и против действующих спутников, включая системы GPS.

    Аналогичные опасения США вызывают и действия России. По данным американских аналитиков, российские аппараты сближаются с чужими спутниками, а некоторые из них способны выпускать меньшие объекты, которые могут использоваться как оружие. Министр обороны Германии Борис Писториус недавно заявил, что подобные действия делают космос «ахиллесовой пятой» современной безопасности.

    В Пентагоне признают, что тактика космического противоборства только формируется. Пока большинство инцидентов ограничивается наблюдением и демонстрацией возможностей, но с развитием автономных систем и искусственного интеллекта число и масштаб таких «космических догфайтов» (догфайт – ближний воздушный бой между истребителями, где самолеты маневрируют на небольших дистанциях, как «собаки, дерущиеся за добычу» – прим. ВЗГЛЯД) может резко возрасти, вплоть до одновременных действий десятков и сотен космических аппаратов.

    Ранее Китай успешно запустил 16-ю группу спутников SatNet.

    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    18 декабря 2025, 22:14 • Новости дня
    Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    @ REUTERS/Zohra Bensemra ZB/ABP

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на широкое распространение ожирения и «тупость» американцев, Пентагону удалось достичь рекордного уровня набора новобранцев в армию США, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что набор новобранцев столкнулся с трудностями из-за ожирения и тупости американской молодежи, передает РИА «Новости». «Слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые», – заявил на встрече с рекрутерами Хегсет.

    Позднее он попытался смягчить свою формулировку и пояснил, что «не тупые, это неправильно», и сослался на недостаточность образования и наличие таких проблем, как СДВГ, у части потенциальных призывников.

    Президент Дональд Трамп высоко оценил усилия военных по обеспечению рекордного уровня набора военнослужащих. Министр добавил, что эта статистика крайне важна для администрации, а число новобранцев является «реальной обратной связью» от общества, отражающей доверие к гражданскому и военному руководству страны.

    Хегсет выразил благодарность рекрутерам и подчеркнул, что мужчины и женщины, готовые служить, заслуживают особого уважения.

    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США. Глава Пентагона Пит Хегсет велел военным США брить бороды и лечить ожирение.

    19 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность уничтожить ракету «Орешник»
    Зеленский признал невозможность уничтожить ракету «Орешник»
    @ PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что применение ракеты «Орешник» доказало невозможность ее уничтожения существующими средствами обороны.

    Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Варшаве после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким признал, что «Орешник» невозможно уничтожить, передает РИА «Новости». Он рассказал, что предупреждал европейских и американских партнеров о возможностях этой ракеты, продемонстрировал им дальность её применения, а также отметил, что «Орешник» уже использовался на Украине.

    Зеленский подчеркнул: «Этот «Орешник» невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины». По его словам, единственным эффективным способом обезопасить себя от этой ракеты он считает введение санкций против предприятий, вовлеченных в ее производство, однако западные страны реагируют на эти инициативы «не слишком охотно».

    Президент Украины выразил сожаление, что у стран Запада пока нет решимости поддерживать такие санкции, хотя настаивал на их необходимости. В частности, Зеленский отметил, что это могло бы стать «единственным спасением» от «Орешника» для всех потенциально уязвимых европейских государств, включая Польшу и Германию.

    Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории Белоруссии. Специалисты проводят работы по его интеграции в систему обороны страны.

    18 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края

    Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вручил Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Продукт был произведен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, передает ТАСС.

    Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, Уиткофф сначала попробовал местную икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед началом переговоров с президентом России.

    Угощение произвело на спецпредставителя такое большое впечатление, что ему преподнесли целый ящик, который он затем доставил в США для президента Трампа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в начале декабря.

    Кушнер и Уиткофф ранее пообедали с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где им подали посикунчики и блюда русской кухни.

    18 декабря 2025, 18:05 • Новости дня
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где для него уже подготовили первые позиции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Комплекс «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и начинает боевое дежурство, передает ТАСС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об этом во время своего выступления перед народом и парламентом на VII Всебелорусском народном собрании.

    Лукашенко заявил: «"Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство». Он отметил, что для российского комплекса уже были оборудованы первые позиции в Белоруссии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство до конца года. Размещение «Орешника» в Белоруссии позволит обеспечить защиту западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности.

    19 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине

    Рубио заявил о сохранении американской разведывательной поддержки Украины

    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине
    @ Andrew Thomas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведдаными с украинской стороной.

    США продолжают сотрудничество с Украиной в области обмена разведывательной информацией, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости». Он отметил, что американская сторона поддерживает Киев в рамках предоставления разведывательных данных. По словам Рубио, соответствующая работа между двумя странами ведется на постоянной основе. Политик особо подчеркнул, что передача сведений продолжается в текущем режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.

    Он также отметил, что власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы на переговорах в Майами в ближайшие два дня.


    18 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО

    Зеленский пожаловался на нехватку ракет для ПВО Украины

    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о дефиците определенных видов ракет для работы систем противовоздушной обороны, и призвал западные страны помочь деньгами или боеприпасами.

    У Украины не хватает ракет для некоторых систем противовоздушной обороны, рассказал Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале офиса президента, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил: «Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает».

    По словам Зеленского, для ряда комплексов ПВО наблюдается дефицит определенных типов боеприпасов. Глава киевского режима отметил, что часть партнеров предоставляет лицензии, другие поставляют ракеты непосредственно, некоторые оказывают финансовую помощь, чтобы Украина могла закупать необходимые вооружения.

    Он подчеркнул, что Киев остро нуждается в дальнейшей поддержке от западных союзников для восполнения дефицита вооружений и защиты воздушного пространства страны. На фоне этого в Евросоюзе продолжаются обсуждения о возможности выделения Украине кредита за счет российских активов.

    Зеленский вновь обратился к зарубежным партнерам с просьбой предоставить дополнительные боеприпасы или финансовую поддержку, чтобы обеспечить обороноспособность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только Британия выделила 800 млн долларов на укрепление противовоздушной обороны на Украине и поставила свыше 1 тыс. ракет для систем ПВО.

    Ранее ВС России уничтожили транспортную инфраструктуру для поставки западного вооружения на Украину, нанеся удар по мосту в Затоке в Одесской области.

    А в ноябре в МИД заявили, что по вине ПВО ВСУ было повреждено здание посольства Азербайджана в Киеве.

    19 декабря 2025, 06:10 • Новости дня
    Трамп подписал оборонный бюджет США с 400 млн долларов на оружие Киеву
    Трамп подписал оборонный бюджет США с 400 млн долларов на оружие Киеву
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал Закон о выделении средств на национальную оборону на 2026 финансовый год, который направит средства Военному министерству, программам национальной безопасности Министерства энергетики, Госдепартаменту, Министерству внутренней безопасности, разведывательному сообществу и другим исполнительным департаментам и агентствам.

    «Этот закон позволит Военному министерству реализовать программу «Мир через силу, защитить родину от внутренних и внешних угроз и укрепить оборонно-промышленную базу, одновременно прекратив финансирование расточительных и радикальных программ, которые подрывают боевой дух мужчин и женщин в военной форме нашей страны», – сказано в сообщении Белого дома.

    17 декабря проект закона об оборонном бюджете одобрил конгресс США. В документе было указано 400 млн долларов на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Общая сумма оборонного бюджета превышает 900 млрд долларов и считается одной из масштабных за последнее время.

    Трамп указал на то, что новый закон кодирует и предыдущие усилия администрации по защите страны и ее граждан, в частности, ориентированные на развитие системы ПРО «Золотой купол».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США одобрили поставку Тайваню оружия на 11 млрд долларов.


    18 декабря 2025, 09:43 • Новости дня
    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы

    Постпред Венесуэлы в ООН Монкада назвал бредом притязания США на нефть и активы

    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы
    @ Jose Bula Urrutia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал «бредом» притязания США на нефть и активы его страны, следует из письма дипломата в Совбез ООН.

    Венесуэла отвергла требования американского президента Дональда Трампа на нефть и активы страны. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада направил председателю Совбеза ООН письмо, в котором резко раскритиковал действия США, передает РИА «Новости».

    Дипломат назвал «бредом» любые притязания США на венесуэльскую нефть и активы. Монкада подчеркнул, что в истории Венесуэлы никогда ранее глава иностранной державы не выдвигал «безумную идею» о том, что национальная территория Венесуэлы, ее активы и нефть, принадлежит им.

    В письме дипломат отметил, что подобные высказывания сопровождаются ультиматумами, фактически угрожающими Венесуэле военным вмешательством, если страна не выполнит требования Вашингтона. Он заявил, что «зависимость США от нефти не знает предела», а выдвигаемые предлоги лишь служат дымовой завесой для оправдания давления на Каракас.

    Монкада также обвинил власти США в попытке осуществления «гигантского акта вымогательства» против суверенной страны. Власти Венесуэлы подчеркивают, что подобная риторика подрывает принцип невмешательства во внутренние дела государств и угрожает стабильности в регионе.

    Ранее Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за обвинения в краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

    Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства и пригрозил полной блокадой всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

    18 декабря 2025, 17:38 • Новости дня
    Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области

    Герасимов: В Сумской области под контроль ВС РФ перешли 18 населенных пунктов

    Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Под контроль российских войск в Сумской области перешли 18 населенных пунктов, которые ранее использовались формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

    О переходе 18 населенных пунктов в Сумской области под контроль российских войск сообщил на брифинге для зарубежных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА «Новости». По его словам, эти территории ранее использовались ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

    Герасимов подчеркнул, что формирования противника, проникшие в российскую территорию, были уничтожены, а их остатки вытеснены на Украину. Он также отметил, что группировка войск «Север» ведет создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, а освобождение города Волчанска и еще девяти населенных пунктов в Харьковской области завершено.

    Начальник Генштаба уточнил, что одновременно продолжается операция по освобождению новых регионов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на семи участках фронта вглубь Сумской области и выходит на окраины Андреевки. В той же области самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ.

    Кризис на Украине развивается как прокси-война западных стран против России, что определяет военно-политическую обстановку, заявил ранее Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

    19 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость повышения боеспособности армии за счет внедрения новых видов стратегических вооружений.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы страны стали самыми боеспособными в мире, передает ТАСС.

    На итоговой пресс-конференции Путин отметил, что развитие Вооруженных сил обеспечивает их превосходство пофактическим показателям, включая внедрение новых видов вооружения стратегического характера.

    Глава государства отметил: «Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооруженных cил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера. Это все большие события в жизни страны, не только в жизни Вооруженных cил».

    В ходе подведения итогов года Путин заявил, что Россия сегодня занимает лидирующие позиции в сфере беспилотников. Российская армия ведет наступление по всем направлениям фронта.

    18 декабря 2025, 22:59 • Новости дня
    Экс-депутат Рады: Зеленский ждет смерти Трампа, чтобы вступить в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский ждет смерти президента США Дональда Трампа, чтобы обеспечить членство Украины в НАТО, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

    Владимир Зеленский надеется на смерть Дональда Трампа, чтобы Украина смогла вступить в НАТО, заявил бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну, передает РИА «Новости». По его словам, Зеленский в недавнем заявлении дал понять, что рассчитывает на смену позиции альянса после смерти определённых лидеров, явно намекая на Трампа.

    Ранее в четверг в Брюсселе Зеленский заявил, что, хотя Украину и не хотят принимать в НАТО в данный момент, эта позиция может измениться, когда «кто-то умрет».

    «Это заявление невозможно трактовать иначе», – подчеркнул Дмитрук в своем Telegram-канале. Депутат считает, что Трамп и его окружение последовательно выступают против вступления Украины в НАТО и продолжения конфликта, а сам Зеленский фактически подразумевает физическое устранение оппонентов.

    Дмитрук также обвинил Зеленского в причастности к покушениям на Дональда Трампа и убийству американского консервативного активиста Чарли Кирка, произошедшему в сентябре 2025 года в Юте. Кирк критиковал помощь Киеву и называл Зеленского препятствием для мира.

    В 2024 году проукраинский радикал пытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего политик оказался в больнице в тяжелом состоянии. В том же году Дональд Трамп дважды становился жертвой попыток покушения после высказываний против поддержки Киева.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что возможное вступление Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России и стало одной из ключевых причин начала спецоперации на Украине. Сам Дональд Трамп заявлял в интервью Politico, что отказ от вступления Киева в альянс понятен давно, а Зеленскому придется идти на условия урегулирования конфликта.

    Владимир Зеленский заявил, что на Украине могут рассмотреть отказ от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что США и Евросоюз готовы предоставить Киеву такие гарантии, которые будут напоминать пятую статью договора НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России на переговорах требуют юридически зафиксированного отказа Киева от вступления в НАТО.

    19 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Трамп подписал указ о пересмотре статуса марихуаны в США
    Трамп подписал указ о пересмотре статуса марихуаны в США
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, который может привести к переклассификации марихуаны как менее опасного наркотика, что соответствует шагам ряда штатов.

    Как пишет Associated Press (AP), новый порядок предусматривает перевод каннабиса из перечня наркотиков первого расписания (наряду с героином и ЛСД) в менее жесткую категорию – Список три, где находятся кетамин и некоторые анаболические стероиды.

    Изменение статуса не означает легализацию рекреационного употребления марихуаны на федеральном уровне, однако откроет новые пути для медицинских исследований и снизит налоговую нагрузку для отрасли.

    Трамп заявил: «Мы получаем массу просьб сделать этот шаг. Это люди, которые действительно испытывают сильную боль», подчеркнув поддержку общественности.

    В отличие от демократа Джо Байдена, который также выступал за сохранение марихуаны в расписании три, в Республиканской партии однозначной поддержки инициативы нет. Более 20 сенаторов-республиканцев направили Трампу письмо с призывом не менять действующую классификацию, утверждая, что подобное решение подорвет усилия по защите здоровья нации.

    Указ включает в себя расширение исследований и доступ к CBD – легальному компоненту, полученному из конопли, безопасность которого обсуждается среди экспертов. Кроме того, как сообщил глава Центров Medicare и Medicaid сервисов США доктор Мехмет Оз, пожилым станет доступен бесплатный CBD по назначению врача через новую программу Medicare.

    Также Трамп ранее подписал отдельный указ, объявляющий фентанил оружием массового уничтожения, и усилил меры борьбы с наркотрафиком, включая удары по судам, подозреваемым в перевозке запрещенных веществ.

    На прошлой неделе Bloomberg сообщало, что Трамп рассматривает возможность перевода каннабиса из списка самых опасных веществ в категорию менее опасных, что может значительно облегчить его легальное использование и продажу в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, употребление марихуаны пожилыми людьми в США выросло за два года на 46%.

    Между тем в Германии отметили всплеск употребления наркотиков после легализации каннабиса. Минздрав Германии назвал легализацию каннабиса источником новых проблем.

    20 декабря 2025, 06:31 • Новости дня
    Опубликована «книга контактов» Эпштейна

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США опубликовали файл под названием «книга контактов» скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна – в его телефонную книгу были записаны «Иванка Трамп», «доктор Генри Киссинджер» и «Крис Эванс».

    В файле под названием «книга контактов» представлены фотокопии листов с именами и фамилиями по алфавиту. Часть данных скрыта черными прямоугольниками, передает РИА «Новости».

    В выложенных фотокопиях контактов встречаются имена различных известных людей. Там есть «Крис Такер» и «Крис Эванс», «доктор Генри Киссинджер», а также целый ряд контактов записанных под фамилией «Трамп»: «Трамп Блэйн», «Трамп Роберт», «Трамп Ивана» и «Трамп Иванка». У президента США есть родные с такими именами, хотя записи «Дональд Трамп» в открытой части файлов нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних, в том числе снимков экс-президента США Билла Клинтона с девушками.

