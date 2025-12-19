Грушко заявил о способности России компенсировать убытки за махинации ЕС

«Российская Федерация найдет возможности для действенной защиты своих интересов и компенсации убытков от противоправных махинаций с нашими активами», – сказал Грушко РИА «Новости».
Банк России уже отмечал, что любые формы несогласованного использования его активов незаконны и противоречат международному праву, нарушая принципы суверенного иммунитета активов.
Дипломат напомнил, что что Банк России «оставляет за собой право перейти к практической реализации доступных правовых механизмов защиты интересов».
«Включая оспаривание в судебных органах иностранных государств и международных организаций, арбитражах и иных международных судебных инстанциях с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории государств-членов ООН. Конкретные шаги уже реализуются», – сообщил Грушко.
Напомним, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к Euroclear Bank почти на 18,2 трлн рублей. Суд назначил предварительные слушания по этому делу на 16 января.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по искам, связанным с блокировкой российских активов в Бельгии. Премьер Польши Дональд Туск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС. Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае изъятия активов в ЕС.