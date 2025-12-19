Пятимесячный ребенок пострадал от атаки БПЛА ВСУ на Белгород

Tекст: Катерина Туманова

«Ранен пятимесячный ребёнок. Медики детской областной больницы диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», – написал он.

Гладков добавил, что в результате падения обломков от сбитого дрона на парковку в городе повреждены семь автомобилей, остекление социального объекта и 17 квартир в десяти многоквартирных домах.

«В Грайворонском округе в городе Грайворон от ударов дронов повреждены два автомобиля, выбиты окна в двух квартирах МКД, четырех частных домах и коммерческом объекте», – отметил он.

В селе Дунайка вследствие атаки беспилотника в трёх частных домах выбиты окна. В селе Дорогощь FPV-дрон ударил по легковому автомобилю – повреждена передняя часть. При повторной атаке повреждено остекление социального объекта, перечислил губернатор региона.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, супруги 16 декабря получили тяжелые ранения после атаки беспилотника по их автомобилю на трассе Устинка – Ясные Зори. При серии атак украинских FPV-дронов на населенные пункты Белгородской области 17 декабря погиб местный житель, еще десять человек получили ранения.