Врачи назвали опасные для женщин последствия падения на копчик на льду

Tекст: Татьяна Косолапова

«Копчик – это нижний отдел позвоночника. Он распределяет статическую нагрузку и работает как амортизатор. К нему крепятся связки и мышцы, включая большую ягодичную. Во время родов копчик может слегка отклоняться, расширяя родовые пути. Высокая болевая чувствительность связана с нервными сплетениями. При отеке, смещении или подвывихе боль может быть очень сильной», – объясняет эксперт телеканала «Доктор», врач-рентгенолог, начальник Консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б. В. Петровского», кандидат медицинских наук Анастасия Филимонова.

Ортопед, кандидат медицинских наук Марк Алексанян подчеркивает, что неправильное сращение перелома особенно опасно для женщин: в некоторых случаях это может стать показанием к кесареву сечению. Чаще всего болеть копчик может из-за падения. Однако боль возможна и после операций на органах малого таза, при врожденных особенностях или давних травмах.

«Нередко пациенты не помнят падений в детстве, но последствия возникают спустя годы», – говорит Филимонова. А иногда боль появляется без очевидных причин – такие случаи называют болями неясного генеза. Среди осложнений после травм лидирует хронический болевой синдром. Хирургия в таких случаях, уточняет ортопед, требуется крайне редко, большинство случаев поддается консервативной терапии.

«Если боль сохраняется или мешает сидеть, нужно обратиться к специалисту», – подчеркивает рентгенолог. Затягивать нельзя: в запущенных случаях развивается хроническая кокцигодиния – состояние, проявляющееся регулярными изнуряющими болями в области копчика, заднего прохода и прямой кишки. Однако, по словам экспертов, оперативное лечение требуется в исключительных ситуациях – чаще помогают медикаменты, изменение нагрузки, физиотерапия и блокады.

Диагностика повреждения копчика происходит поэтапно. «Сначала врач оценивает жалобы. В некоторых случаях проводится бимануальное обследование, позволяющее определить смещение и частично его скорректировать. МРТ остается «золотым стандартом»: она показывает состояние костей, мягких тканей и наличие воспаления», – делится ортопед.

«Зимой риск получить травму копчика особенно высок: большинство травм происходит при падении на лестнице или на скользкой поверхности. Для того, чтобы избежать повреждений, спортсменов, например, учат группироваться и падать на бок. Нужно избегать вертикального удара на область копчика», – напоминает Филимонова.

Если травма уже произошла, медики рекомендуют принимать противовоспалительные препараты, уменьшить нагрузки, отказаться от длительного сидения, использовать ортопедические подушки («бублики»), а также тщательно подбирать комфортную позу сна. «Зафиксировать копчик невозможно – важно обеспечить покой и уменьшить давление на область травмы. При трудностях с дефекацией рекомендуется диета, исключающая продукты, вызывающие газообразование, и достаточный питьевой режим», – отмечает Алексанян.

Он подчеркивает, что копчик может болеть даже если травмы не было. Причины могут быть связаны с дегенеративными процессами, мышечным спазмом или даже психосоматикой. Иногда при обследовании на МРТ находят периневральные кисты, которые чаще всего не требуют лечения.

Чтобы минимизировать риск получения травмы в гололедицу врачи советуют в первую очередь избегать опасных ситуаций (например, кататься с горок на безопасных средствах), учиться правильно падать, укреплять мышцы тазового дна (в том числе с помощью упражнений Кегеля). Они настоятельно рекомендуют ни в коем случае не терпеть боль и обращаться вовремя к специалисту. «Копчик хоть и маленький, но играет заметную роль в работе опорно-двигательной системы. Травмы требуют внимания. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем выше шанс быстро избавиться от проблемы», – заключила Филимонова.