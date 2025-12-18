Суд Турции решил выдать России казанскую экс-телеведущую по делу Frendex

Суд Турции решил выдать России казанскую экс-телеведущую по делу о финансовой пирамиде

Tекст: Тимур Шайдуллин

Решение об экстрадиции бывшей казанской телеведущей Эльвиры Мадияровой российским властям принял суд в Стамбуле, передает ТАСС. Адвокат Джандаш Гюрол сообщил, что это постановление будет оспорено, поскольку оно противоречит решению Верховного суда Турции, который ранее отменил аналогичное постановление.

По его словам, в турецком праве существует возможность отказа в выдаче, если экстрадиция принесет несоразмерный вред обвиняемым или их семьям. Защита указывает, что Мадиярова с 2021 года проживает в Турции с мужем и двумя детьми, а доказательства ее вины неубедительны.

Мадиярова была задержана в феврале 2025 года в Стамбуле с поддельными документами при попытке пересечь границу после прилета из Северного Кипра. Ее перевели в женскую тюрьму Бакыркей, а спустя месяц российский Минюст направил в Турцию официальный запрос на экстрадицию.

Дело о мошенничестве в отношении Мадияровой и ее отца было возбуждено в октябре 2021 года. По данным МВД России, с мая 2020-го по август 2021 года члены организованной группы под видом выгодных инвестиций похитили средства более 300 граждан через платформу Frendex. Отец Мадияровой Табриз Ахтямов уже был экстрадирован из Турции. За последние два года арестовали еще шестерых фигурантов дела, четверо остаются в международном розыске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее из ОАЭ депортировали в Россию сооснователя крупнейшей финансовой пирамиды «Финико».

До этого стало известно, что трое жителей Татарстана обвиняются в мошенничестве на сумму более 1,1 млрд рублей у почти 2 тыс. пайщиков кооператива «Триумф-НК».

В целом в 2025 году Банк России выявил рекордное число мошеннических проектов – более четырех тысяч, что на 20% больше, чем годом ранее.