Лукашенко заявил о приближении его встречи с Трампом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания сообщил, что между Минском и Вашингтоном ведется крайне сложный диалог, передает ТАСС.

При этом Лукашенко уточнил, что американская сторона активно проявляет интерес к дальнейшему развитию контактов и предлагает планировать новые встречи и разговоры.

Он подчеркнул, что по мнению Вашингтона, переговоры могут привести к крупной сделке между странами. По словам Лукашенко, «все идет к тому, что мы должны с Трампом встретиться и договориться». Он отдельно отметил, что постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков также участвует в этих процессах переговоров, и американцы уже запрашивают новые форматы общения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на заседании Всебелорусского народного собрания Лукашенко подчеркнул важность стратегических отношений Минска с Россией и Китаем, а также назвал диалог с США переговорами равных сторон.

Также в своем выступлении он заявил об успехах в реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов.

А кроме того, Лукашенко сообщил, что российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где для него уже подготовили первые позиции.