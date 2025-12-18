Песков отметил роль ИИ при обработке обращений на прямую линию Путина

Песков сообщил о полной картине обращений на прямую линию Путина благодаря ИИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Организаторы прямой линии президента России Владимира Путина с помощью искусственного интеллекта получают полную картину по 2 млн обращений граждан, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «прямо сейчас мы перешли через 2 млн обращений и вопросов граждан», объяснив, что за 13 дней разобрать такой массив вручную невозможно, но ИИ позволяет не только проанализировать, но и дифференцировать вопросы по регионам.

По словам Пескова, сейчас у организаторов есть полное понимание тематики и географии всех обращений. Видео с его заявлением было опубликовано радиостанцией «Маяк». Пресс-секретарь уточнил, что благодаря технологиям искусственного интеллекта все поступающие вопросы обрабатываются максимально быстро и точно.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» в этом году, как и ранее, объединяет большую пресс-конференцию президента и прямую линию. Она выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск.

Запись вопросов началась 4 декабря в 15.00 по Москве и продлится до завершения эфира. В обработке обращений участвует ИИ-сервис GigaChat, который занимается расшифровкой поступающих сообщений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин второй день подряд готовится к большой пресс-конференции и прямой линии.

Также он отметил, что срочные обращения россиян на прямую линию с Путиным решаются министерствами и ведомствами еще до эфира. Журналисты из недружественных государств также смогут задать вопросы президенту России.