Песков заявил о появлении политической воли к диалогу США и России

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью «Известиям» он отметил, что этот контакт сейчас имеет узкопрофильный характер и касается исключительно украинского урегулирования, передает РИА «Новости».

«Единственное, что в них появилось, и это очень важно, – это политическая воля к диалогу с двух сторон. И этот диалог сейчас ведется, он пока узкопрофильный, это только диалог, который касается украинского урегулирования».

Он добавил, что несмотря на отсутствие качественных изменений в отношениях, есть взаимное осознание необходимости поддержания коммуникации.

Песков отдельно заявил об оценке перспектив: «Мы считаем, и многие наши американские собеседники разделяют нашу точку зрения, что потенциал наших отношений большой, и он взаимовыгодный».

Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о непростом пути к нормализации отношений России и США.