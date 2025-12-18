Назван главный ингредиент салата оливье в России

Предпочтение салату оливье с колбасой отдали 72% россиян

Tекст: Тимур Шайдуллин

Большинство россиян отдают предпочтение классическому варианту салата оливье с колбасой, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сети гипермаркетов «О'Кей». По данным опроса, 72% респондентов выбирают традиционный рецепт этого блюда, в то время как альтернативные версии с курицей, креветками или говядиной набирают всего 18%.

Респонденты также считают неотъемлемыми продуктами новогодней корзины зеленый горошек, корнишоны, вареную колбасу, майонез, селедку и крабовые палочки. Традиционно на горячее россияне чаще всего выбирают блюда из птицы – курицу и утку.

Исследование показало, что 34% опрошенных не хотят тратить много времени на приготовление пищи перед Новым годом. Спрос на готовые ингредиенты, такие как вакуумированная свекла, картофель и морковь, вырос на 30%. Кроме того, продажи филе сельди увеличились на 15% в сравнении с декабрем 2024 года, а каждый третий россиянин покупает для селедки под шубой уже нарезанное филе.

Популярность готовых закусок и блюд из птицы также растет: продажи в этих категориях выросли на 15% к середине декабря. Салаты составляют около 40% продаж готовой еды. В декабре 2025 года аналитики также зафиксировали значительный рост спроса на традиционные праздничные блюда: оливье (+34%), винегрет (+23%), мимозу (+21%) и селедку под шубой (+17%).

В исследовании приняли участие 1 тыс. респондентов из разных регионов страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центр стратегических разработок заявил о снижении стоимости салата оливье в 15 регионах России.

Приготовление салата оливье на Новый год стоит 363 рубля при покупке ингредиентов в крупных торговых сетях, подсчитали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

Росстандарт ранее отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и салат оливье.