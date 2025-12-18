В России стало меньше трудоголиков

Число россиян с рабочей неделей более 51 часа достигло минимума с 2016 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Количество россиян, работающих сверх установленной нормы, в третьем квартале 2025 года снизилось до 2,48 млн. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Исследование охватило жителей всех регионов России старше 15 лет. Итоги опроса были экстраполированы на всю численность взрослого населения страны.

Особое внимание уделили тем, кто работает более 51 часа в неделю. Их число составило 546 тыс., что стало самым низким среднеквартальным показателем с 2016 года, когда стала применяться действующая система обследования. Напомним, в Трудовом кодексе максимальная продолжительность рабочей недели не превышает 40 часов.

Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин признался, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки. Путин также уточнил, что мало спит и не советует брать с него пример.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что рабочий день российского лидера заканчивается далеко за полночь, а рано утром он уже на связи.