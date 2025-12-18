Захарова заявила о непростом пути к нормализации отношений России и США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Процесс нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами развивается непросто, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что российская позиция по диалогу с Америкой остается последовательной и строится на защите национальных интересов, уважении к традициям и готовности к прагматичному взаимодействию. Она отметила, что именно такой подход Россия считает единственно верным в нынешних условиях.

По словам Захаровой, этот курс находит отклик у администрации США и способствует поддержанию контактов, несмотря на ряд сохраняющихся трудностей в отношениях двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова назвала слухи о выходе США из НАТО спекуляциями. Она заявила, что НАТО остается выгодной структурой для Вашингтона.

Также официальный представитель МИД отметила, что детали переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут публиковаться.

Кроме того, Захарова предположила, что новогодняя иллюминация Москвы могла побудить американскую делегацию задуматься о российской экономике, которую Барак Обама обещал «порвать в клочья».