В Госдуме разрешили подтверждать возраст через Max при покупке алкоголя

Tекст: Дарья Григоренко

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке товаров с ограничением по возрасту. Закон закрепляет новую процедуру, в числе товаров – алкоголь, табак, энергетики, газосодержащие бытовые средства, а также лотереи и билеты на зрелищные мероприятия, передает ТАСС.

Нововведения были оформлены как поправки ко второму чтению другого законопроекта – о внесудебной блокировке сайтов с информацией о продаже табачной и никотиносодержащей продукции. В первый раз этот документ был рассмотрен Госдумой еще в марте 2025 года.

Согласно изменениям, процедура идентификации пользователя через мессенджер Max объединяется с традиционными способами подтверждения возраста при покупке соответствующих товаров и услуг. Поправки вносятся одновременно в несколько положений федеральных законов, расширяя права продавцов и организаторов лотерей и мероприятий.

17 декабря в Мax зарегистрировались 75 млн пользователей.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении обязательного взаимодействия управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по ТКО с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Max.

