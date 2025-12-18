Шойгу назвал траты на надзорные органы в России чрезмерными

Tекст: Дарья Григоренко

Шойгу раскритиковал действующую в стране контрольно-надзорную систему. Он особо подчеркнул несоразмерные расходы на содержание надзорных органов: по его словам, на них направляется 334 млрд рублей, в то время как на ликвидацию последствий стихийных бедствий выделяется всего 45 млрд рублей.

«Ужасающие цифры: 334 млрд [рублей] мы тратим на содержание надзорных органов и 45 – на ликвидацию последствий стихийных бедствий. В шесть раз меньше!» – заявил секретарь СБ, передает ТАСС.

В ходе заседания Шойгу привел ряд примеров неэффективности надзорной деятельности. Он выразил недоумение тем, что компенсации пострадавшим в зоне затопления продолжают выплачиваться, однако никто из надзорных органов не ищет ответственного за строительство на затапливаемых территориях. Также он отметил недостаточное внимание к сейсмической опасности при застройке населённых пунктов, ущерб окружающей среде от теплиц на угле и слабый контроль за оборудованием на сложных объектах.

Шойгу напомнил, что с 2020 года в России проводится реформа контрольно-надзорной сферы, но «в этой сфере сохраняется немало проблем, оказывающих негативное влияние на развитие экономики, инвестиционный климат, доверие населения к органам государственной власти». Секретарь Совбеза заявил, что недавно доложил президенту России о масштабе текущей надзорной системы, отметив, что отчёт о том, «за чем не надзираем», был бы заметно короче существующего.

Основной целью нынешнего заседания Шойгу назвал выявление проблем и выработку путей совершенствования системы. Он считает, что необходимо отдельное внимание уделить аудиту безопасности, а также запросить доклады Минздрава и Роспотребнадзора по опыту учета пандемии коронавируса. «Если завтра придет очередная беда, мы должны знать, что мы готовы», – пояснил Сергей Шойгу.

