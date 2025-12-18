Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа

По его словам, этот натуральный продукт мог впечатлить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который попробовал икру во время обеда в одном из московских ресторанов, передает РИА «Новости».
Вологжин рассказал, что процесс производства икры занимает всего несколько часов. «У нас икорное производство – с момента, как рыба была в воде, до момента, когда икра стала соленой, проходит иногда всего три часа. То есть икра производится день в день. Сегодня рыба, сегодня из нее изъяли икру и приготовили продукт. Вот поэтому продукт без консервантов, он абсолютно натуральный. Вода, соль, икра. То есть икра подвергается шоковой заморозке, она хранится в замороженном виде при температуре минус 20», – сообщил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края.