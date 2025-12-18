  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    18 декабря 2025, 15:51 • Новости дня

    Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красная икра, производимая на хабаровском «Восточном рыбокомбинате», не содержит консервантов, подчеркнул управляющий комбинатом Дмитрий Вологжин.

    По его словам, этот натуральный продукт мог впечатлить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который попробовал икру во время обеда в одном из московских ресторанов, передает РИА «Новости».

    Вологжин рассказал, что процесс производства икры занимает всего несколько часов. «У нас икорное производство – с момента, как рыба была в воде, до момента, когда икра стала соленой, проходит иногда всего три часа. То есть икра производится день в день. Сегодня рыба, сегодня из нее изъяли икру и приготовили продукт. Вот поэтому продукт без консервантов, он абсолютно натуральный. Вода, соль, икра. То есть икра подвергается шоковой заморозке, она хранится в замороженном виде при температуре минус 20», – сообщил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края.

    20 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в своих соцсетях, что направляется в Майами, пишет «Российская газета» .

    В своем посте с видео он отметил: «В то время, как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирной план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки – свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи».

    Издание Politico отмечает, что в Майами может пройти встреча с участием Дмитриева, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем главы Белого дома. Официального подтверждения о деталях встречи пока не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что Москва готовит контакты с Вашингтоном.

    Кроме того, постпред США при НАТО Уитакер объявил об «окончательных переговорах» по Украине, которые также запланированы в Майами.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Майами с главой Украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.


    20 декабря 2025, 05:33 • Новости дня
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России

    Рубио: США слышали опасения НАТО об угрозе со стороны России

    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США в курсе обеспокоенности НАТО относительно якобы существующей угрозы со стороны России.

    «Мы слышали эти опасения от наших союзников по НАТО. Вот почему мы в НАТО... Вот почему пятая статья и Североатлантический альянс важны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Вашингтон рассматривает это как мощный «сдерживающих факторов против любых страхов или озабоченностей» союзников США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    20 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    Welt: Слова Путина о ЕС усилили давление на европейские правительства

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Фигурист Десятов пожизненно отстранен за домогательства

    Американского фигуриста Десятова пожизненно отстранили за домогательства

    Фигурист Десятов пожизненно отстранен за домогательства
    @ Tiffany Browning/Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уроженец Москвы, представляющий США фигурист Иван Десятов навсегда отстранен от соревнований после обвинений в сексуальных домогательствах.

    Американский центр безопасности спорта вынес решение о пожизненном отстранении фигуриста из США Ивана Десятова в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает ТАСС. Об этом журналистке Кристин Бреннан стало известно из официального заявления Центра.

    Десятов находился под временным отстранением с октября 2024 года. Спортсмену 24 года, и он выступал в дуэте с Изабеллой Флорес. Известно, что Десятов родился в Москве и до 2021 года выходил на лед под флагом России, затем представлял сборную Белоруссии, а начиная с 2022 года выступал за США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции против уроженца Москвы действуют с 18 октября 2024 года из-за «неподобающего поведения». Международный союз конькобежцев (ISU) ранее принял решение продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

    20 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины испугались появления квадрокоптера с российским флагом в Киеве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию киевских властей на сообщения о появлении над городом квадрокоптера с российским флагом, пишет «Комсомольская правда».

    По ее словам, украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему.

    После того как в украинских СМИ появились фото и видео с дроном, Нацполиция заявила, что данная информация якобы является фейковой. По словам Захаровой, киевские чиновники предпочли не обсуждать произошедшее и сразу ограничили возможность обсуждать этот инцидент среди своих граждан.

    Позже Захарова в Telegram-канале сообщила, что в Нацполиции Украины признали, что «неидентифицированный дрон» действительно был поднят в Киеве.

    «С Праздником, с Днём работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», – отметила Захарова.

    Ранее украинские СМИ писали, что неизвестные запустили беспилотник с флагом России над центром Киева.

    20 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 19:22 • Новости дня
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике

    Дмитриев: Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике

    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике, акцентировав внимание на инвестиционных и инфраструктурных возможностях.

    Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Дмитриев также напомнил о возможности строительства туннеля через Берингов пролив, который может соединить Россию и Аляску менее чем за восемь лет. По его словам, проект может стать примером использования передовых технологий.

    Ранее Дмитриев направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской.

    Американские эксперты отметили выгоду от реализации проекта подводного тоннеля под Беринговым проливом.

    20 декабря 2025, 05:50 • Новости дня
    Постпред США при НАТО заявил о «финальных деликатных переговорах» по Украине

    Постпред США при НАТО Уитакер заявил о «финальных переговорах» по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    По словам Уитакера, стороны «близко, ближе, чем когда-либо» подошли к возможному соглашению, однако «деликатные вопросы и нюансы требуют ото всех закатать рукава», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Но если есть шанс на мир, то мы будем к нему стремиться. Я думаю, шанс есть», – заявил Уитакер.

    Дипломат подчеркнул, что переговоры, которые пройдут в Майами в ближайшие выходные, продемонстрируют, возможна ли сделка. Ожидается, что на этих переговорах обсудят план, уже одобренный Евросоюзом, Киевом и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном. Власти США и представители Украины планируют провести переговоры в Майами в ближайшие два дня. Спецпосланник США Стивен Уиткофф проведет встречу в Майами с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.

    В ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин обсудил с журналистом NBC причины начала конфликта на Украине и уточнил позицию Москвы по урегулированию ситуации. Путин заявил, что президент США Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия для завершения конфликта на Украине.

    Президент России также подчеркнул готовность завершить конфликт мирным путем с устранением причин кризиса и отметил, что на данный момент отсутствует диалог по территориальному вопросу.

    20 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    В Челябинске подсудимый бросил в судью бетонные шарики

    В Челябинске завели дело после нападения подсудимого на судью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Челябинске подсудимый на заседании бросил в судью пять бетонных шариков, возбуждено уголовное дело, сообщило СК России.

    В Челябинске возбуждено уголовное дело после инцидента на судебном заседании, когда подсудимый бросил в судью пять бетонных шариков, сообщает РИА «Новости». Следствие уточняет, что мужчина был доставлен из СИЗО-1 в Центральный районный суд, где, не получив удовлетворения своего ходатайства, угрожал судье и бросил в его сторону приготовленные ранее предметы.

    В региональном СУСК пояснили, что речь идет о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 296 УК – это угроза убийством или причинением вреда судье в связи с рассмотрением дела. Пресс-служба ведомства подчеркнула: «Следователем будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц».

    В ГУФСИН по Челябинской области добавили, что перед этапированием подсудимого провели обыск, и запрещенных предметов у него обнаружено не было. Сопровождение и охрана обвиняемого после доставки до суда уголовно-исполнительной системой не осуществлялись.

    В пресс-службе УФССП уточнили, что подсудимый был доставлен конвойной службой, и досмотр проводили исключительно сотрудники конвоя. Судебных приставов для обеспечения порядка на процесс судья не вызывал, нареканий к охране со стороны суда не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники полиции задержали мужчину, скрывшегося после избрания меры пресечения судом Воронежа.

    А в конце октября неизвестные совершили нападение на конвой ФСИН в Казани, после чего заключенный скрылся, а в городе объявили план «Перехват».

    20 декабря 2025, 10:38 • Новости дня
    Герой России Очир-Горяев объявил о готовности возвращения на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дочь Героя России Нарана Очир-Горяева сообщила, что он вернется на СВО сразу после соответствующего распоряжения командования, отметив его преданность боевым товарищам.

    Командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев, готов вернуться на СВО, как только получит соответствующее распоряжение от руководства, передает РИА «Новости». Его дочь Виктория сообщила агентству, что отец не собирается оставлять свою команду. По её словам, Очир-Горяев «человек чести» и обязанность перед бойцами для него на первом месте.

    Она добавила, что после завершения СВО её отец намерен выйти на пенсию, сосредоточиться на здоровье и уделять больше времени внукам. Очир-Горяев занимает должность командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

    Напомним, в пятницу на программе «Итоги года с Владимиром Путиным» Очир-Горяев рассказал президенту о взятии Северска.

    В беседе с главой государства он отметил, что большинство воюющих на СВО сегодня составляют те, кто родился в 1990-х, а их героизм и стойкость признает командование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дочь Героя России сообщила, что ее отец отправился добровольцем на СВО сразу после объявления мобилизации в 2022 году.


    20 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по Украине

    Дмитриев прибыл в Майами для встречи с Кушнером и Уиткоффом

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прилетел в Майами, где встретится с американскими представителями для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Майами. Согласно информации агентства, визит связан с переговорами по урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС.

    С американской стороны на переговорах ожидается участие специального представителя президента Стивена Уиткоффа, а также предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем президента США.

    Организаторы встречи планируют, что кортеж с Дмитриевым из аэропорта сразу проследует к площадке проведения переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

    Постпред США при НАТО Уитакер сообщил о проведении «окончательных переговоров» по Украине в Майами.

    20 декабря 2025, 14:11 • Новости дня
    На конкурсе в США отказались оценивать вина из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вина решили не оценивать на Международном винном конкурсе в Сан-Франциско, поскольку в США действует запрет на их ввоз, сообщают американские СМИ.

    Вина из России допустили к участию «по ошибке», сообщили организаторы, передает RT со ссылкой на San Francisco Chronicle.

    Президент конкурса Аманда Блю публично извинилась, она дала приказ об исключении российских вин из числа участников.

    Также она заявила, что берет на себя «ответственность за допущенную ошибку».

    Отмечается, что всего на конкурс заявили 95 бутылок российского вина.

    До этого Роскачество назвало лучшие игристые вина в России за 2025 год.

    Член-корреспондент РАН Александр Панасюк пояснял, что цена на хорошее вино российского производства стартует в магазинах от 600-800 рублей.

    20 декабря 2025, 16:17 • Новости дня
    СК рассказал о ходе расследования массового отравления в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе массового отравления в пансионате Видного были госпитализированы более сорока человек, трое скончались, СК России ведет расследование уголовного дела по данному факту.

    В Московской области ведутся следственные действия по уголовному делу о массовом отравлении в пансионате для престарелых города Видное, сообщает СК России. В учреждении на момент происшествия находились 73 человека, из которых более 40 были доставлены в медицинские учреждения с отравлением различной степени тяжести. Трое из них скончались.

    Следователи и криминалисты регионального управления провели осмотр пансионата, изъяли соответствующую документацию, продукты питания и посуду для анализа. Представители Роспотребнадзора взяли дополнительные пробы пищи, которые направлены на экспертизу.

    По уголовному делу проводятся допросы руководства пансионата и постояльцев, устанавливаются причины и условия, которые могли привести к трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отравление в доме престарелых города Видное произошло накануне. Тогда сообщалось о 15 пострадавших.

    Ранее в подмосковном Климовске 11-летний ребенок был госпитализирован с признаками отравления из-за запаха от ремонта пола в соседней квартире.

    А 23 ноября несколько несовершеннолетних участников IT-олимпиады в Центральном университете в Москве оказались в больнице с симптомами пищевого отравления.

    20 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    Названа стоимость проведения выборов на Украине

    Замглавы ЦИК Украины Дубовик озвучил расходы на все виды выборов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Проведение всех видов выборов на Украине требует около 20 млрд гривен, что эквивалентно 472 млн долларов, сообщили в ЦИК страны.

    Проведение выборов в США оценивается в 20 млрд гривен, что эквивалентно примерно 472 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ЦИК страны Сергея Дубовика в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, это расходы на все три вида выборов, местные органы самоуправления.

    Напомним, что президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве отказались проводить новые выборы, ссылаясь на невозможность их проведения до окончания действия военного положения.

    Президент Владимир Путин ранее напомнил, что Украина забывает о решении своего же Конституционного суда, принятое еще в мае 2014 года, согласно которому срок полномочий главы государства продлен быть не может. Как отметил российский лидер, это означает, что полномочия Зеленского истекли вместе с его легитимностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил , что настал подходящий момент для проведения выборов в Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в тот же день выразил готовность провести выборы в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность хода голосования.

    19 декабря президент РФ Владимир Путин на «Итогах года» сказал , что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.

    Центральная избирательная комиссия готова организовать голосование для украинских граждан на территории России, если будет принято соответствующее решение, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

    20 декабря 2025, 14:24 • Новости дня
    Карасин призвал к жесткому международному суду над хозяевами «Миротворца»

    Сенатор Карасин: Владельцы «Миротворца» достойны жесткого суда на международном уровне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что владельцы украинского экстремистского сайта «Миротворец» должны предстать перед судом на международном уровне.

    Владельцев украинского сайта «Миротворец» необходимо привлечь к суровой ответственности на международном уровне, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, передает ТАСС. Сенатор отметил, что этот ресурс является экстремистским, и подобные действия не должны оставаться безнаказанными.

    Карасин не исключает, что владельцы портала будут пытаться уйти от ответственности, меняя свое местоположение или документы, однако уверен: подобные действия будут квалифицированы как международно наказуемые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных 25 российских детей в возрасте от трёх до девяти лет.

    До этого знаменитые российские футболисты, в том числе Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов, оказались в этой базе за участие в «Матче Героев» с военнослужащими.

    Напомним, ранее сообщалось, что суд в Донецке будет рассматривать дела ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.


