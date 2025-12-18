Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа

Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в своих соцсетях, что направляется в Майами, пишет «Российская газета» .

В своем посте с видео он отметил: «В то время, как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирной план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки – свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи».

Издание Politico отмечает, что в Майами может пройти встреча с участием Дмитриева, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем главы Белого дома. Официального подтверждения о деталях встречи пока не последовало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что Москва готовит контакты с Вашингтоном.

Кроме того, постпред США при НАТО Уитакер объявил об «окончательных переговорах» по Украине, которые также запланированы в Майами.

Спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Майами с главой Украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.



