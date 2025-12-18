Форвард магнитогорского «Металлурга» отсудил у бывшей жены полсумки Chanel

Tекст: Валерия Городецкая

Теперь Яне Вовченко предстоит выплатить экс-супругу 120 тыс. рублей – это половина стоимости аксессуара, передает Ura.Ru. По ее словам, спорная сумка была приобретена в браке, а оплата делилась поровну.

Яна эмоционально прокомментировала итоги разбирательства в Instagram* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена на территории России). «Ему присудили полсумки, как он и хотел – 120 (тыс. рублей). Ему не помогли ни восемь заявлений, ни адвокатша, ни показания, ни 150 листов с описанием, какая я плохая жена и как со мной плохо жить», – написала девушка.

В то же время Яна Вовченко отсудила у спортсмена 10 млн рублей и намерена добиться пересмотра решения, требуя взыскать всю сумму, причитающуюся по условиям раздела имущества. Она уточнила, что деньги будут вложены в развитие бизнеса и создание пассивного дохода. Сейчас Яна ведет блог, работает технологом косметического производства, косметологом и владеет салоном красоты.

Адвокат Яны заявила, что все доходы хоккеиста, включая премии и вклад в дом, делятся за срок совместного брака, который длился четыре года, а не исходя из заслуг до свадьбы. При этом, как отмечает защита, Яна активно участвовала в семейном бюджете и даже чаще переводила деньги мужу, чем он ей. Также в суде были представлены переписки и финансовые операции, подтверждающие эти факты.

По словам Яны, она была шокирована тем, что мать ее бывшего супруга заранее копила скриншоты сторис для суда. Отношения между экс-супругами сопровождались взаимными обвинениями. Яна связывала расставание с изменами бывшего мужа, а сам Даниил настаивал, что конфликт возник из-за нежелания жены переезжать в Магнитогорск. Всего совместно нажитое имущество бывших супругов оценивается в десятки миллионов рублей.

Ранее москвичка выиграла суд у своего бывшего партнера и добилась возврата всех своих вещей, включая туфли Christian Louboutin, сланцы, кожаное белье, пиджаки Zara, фен Dyson и собаку породы йоркширский терьер.