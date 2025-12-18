Эколог рассказал о влиянии капризов погоды на спячку диких животных

Tекст: Вера Басилая

Эколог Илья Рыбальченко заявил, что серьезных проблем для животных такие погодные аномалии не создадут, а главная опасность для медведей и ежей по-прежнему исходит от браконьеров, а не от погоды, передает канал 360.ru.

По его словам, аномально теплое начало декабря в Подмосковье помешало ежам уйти в спячку, однако поводов для беспокойства нет.

Рыбальченко пояснил, что декабрь без снега в регионе уже случался и тогда все завершилось благополучно.

«Нагулянного жирка им хватает для того, чтобы протянуть до февраля. А если мишке приходится вести обычный образ жизни, то жир, который они нагуляли, расходуют с гораздо большей скоростью», – рассказал специалист.

Он отметил, что единственная потенциальная угроза связана с возможной нехваткой подножного корма для медведей в период бодрствования. Тем не менее, ни о какой катастрофе речи не идет – по словам эколога, популяции диких животных находятся под гораздо большим давлением со стороны людей, чем из-за климатических изменений.

Эксперт также дал рекомендации для встречи с медведем в лесу: важно не привлекать внимание животного и медленно отступать назад примерно на 15 метров – после этого медведь, как правило, теряет интерес к человеку.

Что касается ежей, то, по мнению Рыбальченко, эти маленькие животные легко найдут укромные места и сумеют благополучно пережить зиму.

«Все будет хорошо с ежиками, успеют спрятаться», – заверил эколог.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупреждал о возвращении морозов в Центральную Россию.