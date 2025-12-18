Стало известно о сокращении числа корпоративов на 25% в 2025 году

Число корпоративов снизилось на 25% из-за инфляции

Tекст: Вера Басилая

Основательница одного из ивент-агентств Екатерина Лисейчева заявила, что число корпоративных мероприятий в 2025 году снизилось на 25% по сравнению с предыдущим годом, передает канал «Россия 24».

По ее словам, основная причина такого падения – инфляция, которая ограничила возможности для проведения мероприятий на прежнем уровне при тех же бюджетах.

Между тем, стоимость новогоднего выступления группы «Ленинград» достигла 26,5 млн рублей, что сделало Сергея Шнурова самым дорогим артистом сезона.

Певец Дмитрий Маликов более чем вдвое повысил стоимость своих корпоративных выступлений из-за популярности у зумеров.

Актеры и шоумены Дмитрий Нагиев, Марина Кравец и Михаил Галустян попали в семерку самых дорогих ведущих корпоративов, где гонорары достигают 7 млн рублей за вечер.