Кремль подтвердил подготовку контактов России и США по Украине

Песков сообщил о подготовке контактов России и США по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Россия готовится к встречам с американскими представителями с целью обсуждения итогов работы США с Украиной и Евросоюзом, передает ТАСС.

Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что в Кремле занимаются подготовкой соответствующих контактов, комментируя появившуюся в портале Axios информацию о возможных переговорах в Майами.

Ранее Axios сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев намерен отправиться в Майами для переговоров по ситуации на Украине.

Издание Politico сообщило, что США и Россия проведут переговоры о ситуации на Украине в Майами в эти выходные.