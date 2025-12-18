Юрист Честных напомнил о двойной оплате работы в новогодние праздники

Tекст: Алексей Дегтярёв

По Трудовому кодексу работа в государственный праздничный нерабочий день, как с 1 по 8 января, оплачивается не менее чем в двойном тарифе, это касается не только новогодних праздников, но и других государственных дат, сказал Честных «Газете.Ru».

Для сотрудников с окладом праздничные дни не снижают сумму зарплаты, а работа в такие дни компенсируется дополнительно удвоенной дневной либо часовой ставкой.

При сдельной или почасовой оплате расчет идет по фактическому объему выполненной работы, а отсутствие работы с 1 по 8 января может компенсироваться отдельным вознаграждением согласно внутренним правилам компании.

Среди нюансов эксперт выделил, что по желанию сотрудника дополнительный день отдыха вместо надбавки допускается по закону, и тогда праздничная смена оплачивается в обычном порядке.

Для сменщиков повышение начисляется только за выход вне утвержденного графика. Если праздничная работа выпадает на ночь, то применяется два коэффициента – за ночные условия и сам праздничный день. В коллективных договорах может устанавливаться и больший размер выплат, если он не ниже законодательства.

Он добавил, что трудовые гарантии действуют в любой праздничный период, а дополнительные смены в праздники дают право на повышенную оплату. Сотрудникам рекомендуется проверять начисления в зарплатных документах и следить за соблюдением своих трудовых прав.

