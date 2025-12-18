Житель Смоленска получил 15 лет за попытку диверсии на железной дороге

Суд приговорил жителя Смоленска к 15 годам за попытку диверсии

Tекст: Мария Иванова

Житель Смоленска был признан виновным по делу о попытке диверсии на Московской железной дороге и приговорён к 15 годам лишения свободы, передает ТАСС.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, из этого срока два года мужчина проведёт в тюрьме, а оставшиеся 13 лет – в колонии строгого режима. Кроме того, к нему был применён штраф в размере 300 тыс. рублей.

Суд установил, что в 2024 году осуждённый наладил контакт с представителем организации, признанной террористической на территории России, и согласился выполнить задание по указанию украинской спецслужбы. Он получил инструкции забрать из тайника устройство, которое могло спровоцировать сход поезда с рельсов, и попытался установить его на участке ж/д полотна, активно используемого для различных перевозок, но был вовремя задержан оперативниками.

В ходе следствия мужчина полностью признал свои намерения, рассказал в УФСБ. По его словам, он руководствовался идеологическими убеждениями и выступал против спецоперации на Украине, а также рассчитывал на помощь украинской стороны в организации выезда за границу.

В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела сразу по трём статьям: за покушение на диверсию, участие в деятельности террористической организации и государственную измену.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Севастополе назначил пятнадцать лет лишения свободы местному жителю за попытку по заданию спецслужб Украины организовать подрыв железнодорожного моста.

Суд в Петербурге приговорил Юрия Петраша к десяти годам лишения свободы за попытку поджога входных дверей здания ФСБ.