Guardian заявила о «запугивании» ГРУ России чиновников Бельгии и Euroclear

Tекст: Алексей Дегтярёв

Европейские спецслужбы считают, что ГРУ России запугивает ключевые фигуры в Euroclear и в правительстве Бельгии, чтобы не допустить передачи средств Украине, пишет Guardian.

Угрозы якобы поступали гендиректору Euroclear Валери Урбен и другим топ-менеджерам, а также отдельным бельгийским политикам.

В 2024 и 2025 годах по информации EUobserver, Урбен просила защиты у бельгийской полиции, однако ей отказали, и компания нанимала частные охранные фирмы для защиты руководителей.

Премьер Бельгии Барт де Вевер публично заявлял, что Россия предупредила о последствиях возможного изъятия замороженных активов.

«Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично почувствуем последствия вечно», – заявил он.

На пресс-конференции в октябре Де Вевер также ссылался на угрозу ответных мер, включая изъятие западных активов в России и шаги союзников Москвы. Представители бельгийского правительства отказались комментировать сообщения о прямых угрозах в адрес министров или руководства Euroclear по соображениям безопасности.

Европейские лидеры обсуждают предоставление Украине нового кредита в 90 млрд евро под обеспечение российскими активами, хранящимися в Euroclear. Бельгия опасается возможных юридических последствий и настаивает на гарантиях для Euroclear на случай выигрыша иска Россией, которая подала в суд на возмещение 230 млрд долларов убытков.

Напомним, Бельгия запретила ЕС распоряжаться активами России без учета ее требований.

До этого премьер Италии Джорджа Мелони сказала, что ЕС придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах.

Еще раньше сообщалось, что Еврокомиссия пытается убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов.