Guardian заявила о «запугивании» ГРУ России чиновников Бельгии и Euroclear

Европейские спецслужбы считают, что ГРУ России запугивает ключевые фигуры в Euroclear и в правительстве Бельгии, чтобы не допустить передачи средств Украине, пишет Guardian.
Угрозы якобы поступали гендиректору Euroclear Валери Урбен и другим топ-менеджерам, а также отдельным бельгийским политикам.
В 2024 и 2025 годах по информации EUobserver, Урбен просила защиты у бельгийской полиции, однако ей отказали, и компания нанимала частные охранные фирмы для защиты руководителей.
Премьер Бельгии Барт де Вевер публично заявлял, что Россия предупредила о последствиях возможного изъятия замороженных активов.
«Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично почувствуем последствия вечно», – заявил он.
На пресс-конференции в октябре Де Вевер также ссылался на угрозу ответных мер, включая изъятие западных активов в России и шаги союзников Москвы. Представители бельгийского правительства отказались комментировать сообщения о прямых угрозах в адрес министров или руководства Euroclear по соображениям безопасности.
Европейские лидеры обсуждают предоставление Украине нового кредита в 90 млрд евро под обеспечение российскими активами, хранящимися в Euroclear. Бельгия опасается возможных юридических последствий и настаивает на гарантиях для Euroclear на случай выигрыша иска Россией, которая подала в суд на возмещение 230 млрд долларов убытков.
Напомним, Бельгия запретила ЕС распоряжаться активами России без учета ее требований.
До этого премьер Италии Джорджа Мелони сказала, что ЕС придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах.
Еще раньше сообщалось, что Еврокомиссия пытается убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов.