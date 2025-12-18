Эстония начала строить пять новых бункеров у границы с Россией

Tекст: Вера Басилая

В Эстонии приступили к установке первых пяти бункеров, ставших элементом так называемой Балтийской линии обороны. Согласно сообщению ERR, в течение ближайших месяцев планируется завершить строительство еще двадцати трех аналогичных укреплений, передает ТАСС.

Всего власти Эстонии рассчитывают до конца 2027 года возвести до 600 таких бункеров на северо-восточных и юго-восточных приграничных территориях страны. Помимо этого, предусмотрено создание противотанкового рва протяженностью 40 километров.

Ранее силы обороны Эстонии совместно с Государственным центром оборонных инвестиций начали строительство оборонительных сооружений в юго-восточной части страны у границы с Россией.

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

Военнослужащие Бундесвера (ВС ФРГ) примут участие в создании оборонительной линии «Восточный щит» на границах Польши с Россией и Белоруссией.

Президент России Владимир Путин назвал бредом заявления о «нападении России на Европу».