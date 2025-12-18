Юшков оценил рекордную газовую сделку Израиля и Египта

Эксперт Юшков: У рекордной газовой сделки Израиля и Египта нет последствий для России

Tекст: Анастасия Куликова

«Египет – страна, которая не отличается стабильностью в части экспорта и импорта газа. Каир то увеличивает добычу на собственных месторождениях, то сокращает ее, а следовательно, становится то экспортером, то нетто-импортером», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Собеседник напомнил, что последний «откат» произошел в 2024 году. При этом у страны сохраняются экспортные контракты, которые она обязана выполнять. «То есть, ситуация следующая: есть внешние обязательства, а также наблюдается рост внутреннего потребления энергоресурсов. Поэтому Египет периодически закупает газ, сжижает его и отправляется на рынки», – пояснил аналитик.

По его словам, в Каир газ шел, в том числе с месторождения «Левиафан» на шельфе Израиля, оператором которого является американский Chevron. Стороны пытались договориться о закреплении поставок более значительных объемов на долгосрочную перспективу. Но препятствием была позиция еврейского государства.

«Недропользователь – Chevron – добывает газ и хочет экспортировать его туда, где больше заплатят денег. Цель Израиля же гарантированно обеспечить внутренний рынок, и израильские власти настаивали на более низкой цене на газ с месторождения. В противном случае они грозили блокировать сделку с Египтом. По всей видимости, сейчас все нюансы улажены, и поэтому Биньямин Нетаньяху дал «зеленый свет», – уточнил Юшков.

Как полагает собеседник, говорить о том, что соглашение создает проблемы для американского СПГ, было бы некорректно. «Египет никогда не был крупным игроком в части импорта сжиженного газа из США», – указал он. По его оценкам, не появится последствий и для России.

«Для нас идеальным вариантом было бы, если бы газ с «Левиафана» оказался запертым на израильском рынке. Но он в любом случае вышел бы на внешние рынки. Речь идет о небольших объемах. Если бы прекратилась политизация вокруг российского газа и появилась возможность больше поставлять на европейский рынок, мы бы эту конкуренцию чисто экономически выиграли», – заключил Юшков.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил об одобрении соглашения по экспорту природного газа в Египет на общую сумму 35 млрд долларов. «Эта сделка значительно укрепляет позиции Израиля как региональной энергетической сверхдержавы и способствует региональной стабильности», – сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что утвердил ранее приостановленную сделку только после проверки ее соответствия национальным интересам, включая безопасность. Министр энергетики Эли Коэн, в свою очередь, назвал контракт историческим и крупнейшим экспортным соглашением в истории еврейского государства.

Согласно условиям, озвученным в августе 2025 года, в рамках соглашения компания NewMed Energy осуществит экспорт в Египет около 130 млрд куб. м природного газа с месторождения Левиафан, которым управляет американская энергетическая корпорация Chevron. Поставки будут реализованы в два этапа: на первом – около 20 млрд куб. м; на втором, после завершения расширения платформы «Левиафан», – еще 110 млрд куб. м.

«Египет закупает большие объемы сжиженного природного газа с тех пор, как в 2024 году стал нетто-импортером газа из-за растущего внутреннего спроса и снижения добычи на собственных месторождениях. Сделка с Израилем о поставках означает, что в будущем эта североафриканская страна сможет импортировать меньше СПГ», – пишет Bloomberg.