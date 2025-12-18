Исследование НАСА опровергло существование океана под поверхностью Титана

AP: Исследование НАСА опровергло существование океана на спутнике Сатурна Титане

Tекст: Мария Иванова

Согласно данным нового исследования, спутник Сатурна Титан может не иметь огромного подземного океана, как считалось ранее, передает Associated Press.

Группа ученых из Лаборатории реактивного движения НАСА заявила, что вместо океана на Титане могут быть глубокие слои льда и шуги, похожие на замерзшие моря Земли, а также полости с талой водой, где теоретически могла бы существовать жизнь.

Исследование основано на переосмыслении данных, собранных зондом Cassini, который изучал Сатурн и его спутники с 2004 по 2017 год. По словам Флавио Петрикка, водный слой Титана, возможно, давно замерзает, а вся гидросфера эволюционирует к полному затвердеванию. Компьютерные модели показывают, что слои льда, шуги и воды могут уходить вглубь более чем на 550 км: внешний ледяной покров достигает 170 км, под ним – еще около 400 км рыхлого льда с возможными водяными резервуарами температурой до 20°C.

Титан привязан к Сатурну приливными силами, из-за чего та же сторона спутника всегда обращена к планете. Гравитация Сатурна настолько сильна, что вызывает подъем поверхности Титана до 10 метров, когда спутник максимально приближается к планете. Однако измерения показали 15-часовую задержку между пиком прилива и подъемом поверхности, что, по мнению ученых, указывает на «размягченную» структуру поверхности: если бы внутри находился жидкий океан, реакция была бы мгновенной.

Тем не менее не все специалисты разделяют этот вывод. Лучано Иесс из Римского университета Сапиенца, ранее работавший с Cassini, заявил, что новых данных пока недостаточно, чтобы исключить Титан из числа «океанических миров» Солнечной системы. Дополнительную информацию об устройстве спутника поможет получить миссия NASA Dragonfly, запуск которой запланирован на конец десятилетия.

Значение Титана для изучения потенциальной жизни в Солнечной системе при этом сохраняется, отмечает участник исследования Батист Журно: «Есть серьезные основания для оптимизма относительно возможностей внеземной жизни». Однако прямых признаков жизни пока не найдено.

