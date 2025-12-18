На форуме технического текстиля обсудили перспективы технологического суверенитета

Tекст: Дарья Григоренко

Центральной темой стало развитие технологического суверенитета России через внедрение современных материалов, прежде всего технического текстиля, и координацию усилий бизнеса, науки и государства.

Антон Алиханов, министр промышленности и торговли, заявил: «Технический текстиль займет свое место и в новой стратегии развития легкой промышленности. Мы закрепим меры по росту доли российских материалов, поддержки инноваций, поддержки экспорта. Это наш план долгосрочного роста». Он уточнил, что поддержаны проекты полного цикла производства текстильных мембран и антимикробной обуви для медицины, а также инициативы по повышению производительности, реализуемые при содействии Фонда развития промышленности.

Замминистра Михаил Юрин сообщил, что в этом году легкая промышленность ожидает роста выручки на 10%, а производство одежды демонстрирует прирост более 24%. Поддержка прежде всего направлялась на предприятия, выпускающие импортозамещающую продукцию в промышленных, медицинских, строительных и защитных сегментах текстиля. Особое внимание уделяется национальному проекту «Новые материалы и химия», который позволит в ближайшие два–три года наладить выпуск российского сырья для высокотехнологичного текстиля.

Директор Департамента химической промышленности Минпромторга Артур Смирнов рассказал, что уже завтра межведомственная комиссия рассмотрит важнейшие проекты по сырьевому обеспечению легкой промышленности, например, проекты компаний «Татнефть» и «Титан» по замещению импортных компонентов цепочки ПЭТ. Их реализация обеспечит полную интеграцию – от сырья до готовых материалов.

Ответственный секретарь комиссии по научно-технологическому развитию Антоний Швиндт отметил, что искусственный интеллект становится ключевым инструментом для разработки инновационных материалов: «Искусственный интеллект выступает сегодня новым инструментом для исследований и создания материалов с заданными свойствами, ускоряет научно-технологический прогресс». Уже разработаны нейросети, которые помогают находить новые химические соединения, автоматизировать анализ данных, и тем самым ускоряют работу научных институтов и промышленных предприятий.

Депутат Госдумы Александр Спиридонов призвал профильные комитеты, бизнес и научное сообщество активнее формулировать предложения к предстоящим парламентским слушаниям по развитию легкой промышленности, чтобы тщательно проработать все вопросы и проблемы отрасли совместно с правительством и Министерством промышленности и торговли.

Модератор сессии Анатолий Кузичев отметил, что мировой рынок технического текстиля и новых материалов оценивается в 320–350 млрд долларов и может достичь 400 млрд к 2030 году. По его словам, «главный вызов не в технологиях, а в разобщенности», поэтому именно объединение усилий всех участников отрасли позволит России занять на мировом рынке до 5%, укрепляя не только экономику, но и технологический суверенитет страны.