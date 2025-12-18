В Петербурге предъявили обвинения напавшему на учителя школьнику и охране

Tекст: Вера Басилая

В Петербурге предъявлены обвинения по делу о нападении на учительницу ученику и сотруднице охранного предприятия, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 15-летний школьник 15 декабря нанес своей учительнице ножевые ранения. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство по соответствующей статье уголовного кодекса.

Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о выборе меры пресечения для подростка. Кроме того, обвинение предъявлено сотруднице охранной фирмы, работавшей в школе. По данным следствия, она не досмотрела школьника, несмотря на сигнал металлодетектора, позволив ему пройти в здание с ножом.

Женщина признала свою вину. Сейчас ведется активное расследование: уже допрошены потерпевшая и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и причины произошедшего инцидента.

Ранее школьник частично признал вину в нападении на учителя, но отрицал наличие конфликта.

По факту нападения на учителя в одной из школ Петербурга было заведено уголовное дело.

В результате происшествия учительница получила тяжелые рваные раны спины.